El Dia de la Dansa s’amplia amb una nova mostra de dansa contemporània a Cambrils

El Dia Internacional de la Dansa de Cambrils s’amplia enguany amb la nova mostra de dansa contemporània Cambrils en dansa, que neix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual per donar suport a les companyies i apropar aquest art al públic en general i als joves en particular.

La primera edició de Cambrils en dansa se celebrarà el diumenge 28 d’abril de les 11 fins les 13 h a la plaça del Pòsit i comptarà amb l’actuació de quatre companyies catalanes. L’endemà, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional, es llegirà el manifest i les escoles de dansa del municipi oferiran una exhibició al Parc del Pinaret. A més, com a novetat d’aquesta edició, l’acte del 29 d’abril s’obrirà amb una coreografia creada per la ballarina cambrilenca Laia Cucó.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, i el regidor de Cultura, Jordi Barberà, van presentar les activitats programades amb motiu del Dia Internacional de Dansa i van posar en valor el llenguatge del moviment i la dansa contemporània. El batlle va afirmar que «Cambrils és una potència cultural» i va destacar la bellesa del llenguatge del moviment i va recordar que Cambrils celebra el Dia de la Dansa des de fa 20 anys.

Per la seva banda, el regidor va explicar que l’Ajuntament vol promocionar la dansa i contribuir a crear nous públics. La mostra s’obrirà amb l’espectacle Radik-o de Beatriz Cubero, continuarà amb L’Hereu Riera interpretat per Pere Seda Padilla i The Sadmad method de Carla Sisteré, i finalitzarà amb Conseqüències de la companyia Moveo.