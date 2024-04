Cambrils celebrarà la Festa de la Primavera els dies 27 i 28 d'abril

La primera edició de la Festa de la Primavera de Cambrils arriba els dies 27 i 28 d’abril amb quatre tallers de guarniment de les fonts, tres sessions de Dj per a diferents franges d’edat a l’avinguda Horta de Santa Maria i una ruta de les fonts en bicicleta que acabarà amb un vermut a les Escales Reials per a totes les persones participants.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la regidora de Festes, Teresa Recasens; el copropietari i dj de l'antiga discoteca Black Bear, Àngel Pérez, i les artistes Gemma Felip i Mar Roca, han presentat aquest dimecres la programació d’aquesta nova festa del municipi.

L’alcalde de Cambrils ha explicat que la festa pretén descentralitzar-se i apropar-se als barris amb l’avinguda Horta de Santa Maria com un nou espai per acollir esdeveniments, ha agraït l’esforç de totes les persones implicades i ha afirmat que està convençut que la iniciativa serà un èxit rotund. Per la seva banda, la regidora de Festes ha explicat que la Festa de la Primavera és una proposta nova i diferent que busca la implicació de diferents sectors per donar vida a la ciutat en aquesta època entre festes.

Un dels plats forts de la programació serà la Gran Festa Remember Black Bear amb AperBlack Dj, que se celebrarà dissabte 27 d’abril a la nit a l’avinguda Horta de Santa Maria. L’ideòleg d’aquesta activitat, Àngel Pérez, ha explicat que organitzar aquesta festa era un tema pendent per recordar els anys de la mítica discoteca i del tot el que hi van viure amb música de les dècades dels 70, 80 i 90.

El programa de la Festa de la Primavera s’obrirà el dissabte 27 d’abril amb els tallers per guarnir quatre fonts de Cambrils, que impartiran diferents artistes de Cambrils entre les 10:30 i les 13 hores. El Traç portarà a terme el taller de la Font del Centenari, ChicShop.cat dirigirà el de la plaça de la Vila, el Taller de música i pintura Bali Cejas s’encarregarà del de la plaça de la Constitució i el Taller de pintura Nuri Mariné guarnirà la font Marcel·lí Domingo. Les persones interessades només cal que vagin a una de les fonts per participar en aquesta activitat per a totes les edats titulada Donem vida a les fonts.

A la tarda, la festa continuarà amb els concerts de primavera. A les 19 hores s’ah programat una sessió per a tota la família a càrrec de Dj Mom; a les 20:30 hores començarà una sessió dedicada al públic jove de la mà de Dj Frank de la May, i a les 23 hores començarà la Gran Festa Remember Black Bear by AperBlack Dj. El servei de barra anirà a càrrec de l’associació Els Molla’ls i part de al recaptació es destinarà a Swim for ELA i Cambrils pels Valents.

L’endemà diumenge 28 d’abril es farà una ruta de les fonts en bicicleta amb la col·laboració de Rodabike Cambrils. El recorregut s’iniciarà a l’avinguda Mil·lenari, passarà per les quatre fonts guarnides, i acabarà a les Escales Reials, on se servirà un vermut a tots els participants que s’hagin engalanat de primavera per fer la ruta.