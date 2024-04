«Han volgut malmetre la meva imatge i la de l’Ajuntament d’Alforja»

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Tarragona ha arxivat la denúncia contra l’alcalde d’Alforja, Joan Josep García, i el seu govern, per un presumpte cas de falsificació i tràfic d’influències en la licitació d’un contracte d’obra pública. La demanda es va portar a terme l’abril de l’any 2021 quan un grup de veïns de la urbanització Portugal, que pertany al terme municipal d’Alforja, van considerar que s’havia seleccionat a l’empresa Balcells Arquitectes SLPU «a dit» per a la redacció d’un Pla de Millora Urbana a la urbanització en qüestió i ho van denunciar així al jutjat de Reus. Després d’anys de procediment, i unes eleccions municipals pel mig que van revalidar la confiança dipositada en García al capdavant de l’alcaldia, l’Audiència ha exculpat finalment a l’alcalde. A més, assenyalen que en la denúncia es va detectar un «mòbil espuri», ja que el projecte impulsat per l’Ajuntament «era contrari als interessos patrimonials dels propietaris denunciants».

Tot i que reconeix que no s’ha llegit del document perquè «la denúncia tenia poc recorregut», l’alcalde afirma que «quan t’absolen d’una cosa que saps que no has fet des del primer minut et queda una gran tranquil·litat, però t’emprenya». «El que vam fer és portar a terme un procés, es van presentar unes ofertes i vam escollir la més econòmica amb la voluntat d’abaratir els costos de l’Ajuntament d’Alforja, que és el més lògic», argumenta. A més, García destaca que el sorprèn que «sent un tema administratiu, aquest grup de veïns ho va presentar al jutjat penal». Per tant, considera que d’aquesta forma un dels objectius darrere la denúncia era perjudicar el màxim possible «la imatge de l’alcalde i d’una entitat pública com és l’Ajuntament d’Alforja».

Recepció de les urbanitzacions

Aquest cas arriba a causa de la voluntat de l’Ajuntament de recepcionar les seves tres urbanitzacions (Portugal, Garrigots i Barqueres), una situació que viuen aproximadament un miler d’urbanitzacions a tot Catalunya. «Mentre no estigui recepcionada significa que es cataloga com a zona urbana no consolidada. Això significa que cada any que passa la urbanització queda en un estat més precari, i si en un futur no recepcionem les urbanitzacions tots els serveis que es mereixen tenir els seus habitants com alforgencs i alforgenques deixaran de tenir-los», reflexiona l’alcalde d’Alforja. Per a poder recepcionar una urbanització la llei exigeix unes mínimes condicions en aspectes com l’estat de les carreteres o l’aigua, unes millores que el cost va a càrrec dels propietaris de les parcel·les de la urbanització.

«Per a conèixer quina part li correspon a cadascú s’elabora un informe que estableix uns coeficients. Aquests es calculen amb diversos factors com, per exemple, els metres quadrats de la parcel·la. Per tant, aquell que tingui una parcel·la de 3.000 metres quadrats haurà de pagar més que qui en tingui 600, i alguns dels que van interposar la denúncia tenien parcel·les grans», recalca Joan Josep García. Malgrat aquest episodi, l’informe s’ha pogut portar a terme i es portarà «a finals d’aquest mes al ple municipal, sabrem quins són els coeficients i començarem a fer les obres de la urbanització Portugal».