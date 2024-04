Dues empreses del Baix Camp s’uneixen per plantar cara als gegants del menjar a domicili

Les dues empreses catalanes de menjar a domicili Restaurant a Casa i Passo de Cuinar han arribat a un acord per tal d’oferir el seu servei de forma conjunta a les poblacions de Reus i Cambrils com a alternativa a les grans empreses del sector.

En aquest pacte, Restaurant a Casa hi aporta el seu coneixement del públic local, els seus acords amb més d’un centenar de restaurants de Reus i Cambrils, i el seu equip de repartidors. Per la seva banda, Passo de Cuinar oferirà la seva avançada tecnologia per automatitzar la gestió de les comandes, així com la seva aplicació per als usuaris finals -una de les millors del mercat segons les valoracions que han recollit a Google Play Store i App Store durant els darrers anys-.

Valors compartits

Els dos projectes comparteixen els mateixos valors, que els diferencien de la resta de competidors del sector. Aquests valors són, en primer lloc, la contractació de tots els repartidors i col·laboradors, fugint de la figura del fals autònom que és habitual entre la seva competència.

Per altra banda, tots els restaurants que s’inclouen a la plataforma són restaurants locals, sense comptar amb cap gran cadena internacional de menjar ràpid. Aquests restaurants cobren comissions justes i tenen contacte permanent amb els responsables de la plataforma per a la seva gestió diària.

El fet de tenir una filosofia similar ha provocat que «arribar a l’acord hagi estat senzill», segons paraules de Marc Coello, fundador de Passo de Cuinar. Coello assegura que «de seguida ens vam adonar que teníem punts de vista molt coincidents sobre com gestionar el negoci». Per la seva banda, Sergi Dosaiguas, fundador de Restaurant a Casa afirma que l’associació amb Passo de Cuinar «ens permetrà oferir un servei molt més àgil i econòmic als usuaris de Reus i Cambrils, que podran realitzar les comandes de manera més còmoda».

Els usuaris actuals de Restaurant a Casa podran seguir demanant a domicili als mateixos restaurants de sempre, però a partir d’ara comptaran amb la comoditat de poder fer les comandes des d’una app instal·lada al seu telèfon mòbil. A més, l’optimització de la gestió de tots els processos ha permès rebaixar els costos d’enviament en gairebé un 50%, fet que beneficiarà a tots els clients actuals i nous de la plataforma.

Amb aquesta unió, les dues empreses volen liderar el mercat del repartiment a domicili a la zona, tot plantant cara als gegants del sector. L’objectiu durant els propers anys és oferir el servei a totes les poblacions mitjanes de Catalunya.

Dues històries paral·leles

Restaurant a Casa va iniciar el seu servei a finals de l’any 2014 a Reus, i un any més tard va afegir els restaurants de Cambrils. Actualment compta amb una quinzena de repartidors i és l’empresa més ben valorada en el repartiment de menjar a domicili a la zona.

Per la seva banda, Passo de Cuinar va néixer l’any 2017 de la mà del fundador Marc Coello, que va detectar la necessitat de portar el món del menjar a domicili també a les poblacions petites i mitjanes. Després d’arribar a acords amb els primers restaurants locals de Caldes de Montbui, l’any 2018 va decidir obrir el servei a la població veïna, Palau-solità i Plegamans. En el darrer any ha implantat el servei a Vic i Sant Cugat del Vallès, poblacions on continua creixent setmana rere setmana.