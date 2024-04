Vandellòs cedirà la piscina municipal coberta a l’Associació de Busseig Inclusiu

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant cedirà gratuïtament les instal·lacions de la piscina municipal coberta a l’Associació de Busseig Inclusiu (ABI), una nova entitat local que té com a missió apropar el busseig a les persones amb discapacitat.

Per mitjà del conveni de col·laboració que la regidora d’Esports, Yolanda Marqués, ha signat aquest dilluns 8 d’abril amb el president d’ABI, Joaquín José Molí, l’empresa municipal que gestiona els esports (Llastres Serveis Municipals, SL) s’ha compromès a cedir gratuïtament, en concret, la piscina mitjana i un carril de la piscina gran a aquesta associació perquè persones amb discapacitat puguin dur a terme activitats vinculades al submarinisme recreatiu. Aquestes activitats es duran a terme una vegada al mes (els dissabte, de les 16 a les 20 h) i aniran a càrrec dels professionals de l’Associació.

L’objectiu principal d’aquest acord és millorar els aspectes psicomotrius i de salut física i emocional de les persones amb discapacitat. «Tenim un interès comú per promoure la pràctica de l’activitat física com a eina d’autonomia de la persona i per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat», segons ha assenyalat la regidora d’Esports.

El president de l’Associació de Busseig Inclusiu (ABI), Joaquín José Molí, ha destacat els beneficis que té el busseig per a les persones amb discapacitat: «se socialitzen, fan un esport que potser els havien dit que no podrien fer, se senten més lliures i guanyen mobilitat i autoestima».

Molí ha explicat que les activitats que es faran a la piscina municipal coberta de l’Hospitalet de l’Infant estaran obertes als infants a partir de 10 anys i als adults i adultes amb discapacitat i també a aquells bussejadors i bussejadores que vulguin formar-se com a acompanyants de persones amb discapacitat. Per participar-hi, caldrà un certificat mèdic que n’autoritzi la pràctica.