Cambrils organitza tres trobades per escoltar les opinions del sector de la restauració

L’Ajuntament de Cambrils ha organitzat tres «Converses d’esmorzar» amb els restauradors i les restauradores de Cambrils per conèixer la seva opinió i recollir les seves propostes sobre diferents temàtiques relacionades amb el sector. Els esmorzars es portaran a terme els dies 18 d’abril, 9 de maig i 13 de juny de 10 a 11 hores al Centre de Promoció Econòmica Torre del Llimó de Cambrils i les persones interessades s’hi poden inscriure per correu a converses@cambrils.cat o per whatsapp al mòbil 673 129 513.

La iniciativa està impulsada pels departaments de Promoció Econòmica, Participació Ciutadana i el Patronat de Turisme amb l’objectiu de treballar per millorar conjuntament el sector de la gastronomia de Cambrils.

La regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas, ha explicat que des del Patronat de Turisme i Promoció Econòmica ja es mantenen reunions regulars amb els representants de l'Associació de restauradors de Cambrils i altres actors implicats, tant per l'elaboració del calendari gastronòmic, com per les diferents accions i jornades que es fan al llarg de l'any.

En relació a la nova iniciativa, la regidora ha afirmat que «aquestes trobades han de ser un espai proper complementari, ben plantejat i amb un ambient distès per parlar, escoltar i proposar, intercanviar opinions i detectar propostes viables de millora».

Cadascuna de les tres trobades es dedicarà a una temàtica. La primera, el dia 11 d’abril, servirà per parlar del calendari de jornades gastronòmiques de Cambrils, que combina la qualitat dels productes de temporada i quilòmetre 0 amb l’excel·lència dels restaurants i els atractius de la destinació.

La segona conversa-esmorzar es portarà a terme el dijous 9 de maig i se centrarà en la sostenibilitat i proximitat. Per acabar, el 13 de juny se celebrarà una sessió sobre la comunicació i la imatge de la restauració, per analitzar la situació actual, aprofundir en les necessitats del sector en aquest àmbit, i dissenyar estratègies conjuntes.