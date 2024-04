Actuacions de neteja a les platges i al passeig marítim de Cambrils després del temporal

Les zones de Cambrils més afectades pel temporal marítim ja tornen a estar operatives. Una vegada passat l’episodi climatològic, l’Ajuntament ha estat treballant per netejar i condicionar els punts que es van inundar durant la garbinada, especialment les zones que se situen per sota del nivell del mar com el camí del Corralet i van patir més acumulacions d’aigua.

Per una banda, el servei de Secomsa s’ha encarregat de retirar la sorra del carril bici i el passeig amb una excavadora i deixar-la als accessos de les platges. A continuació, la brigada de platges d’Ingesol ha rebaixat i aplanat aquesta sorra amb un tractor i ha netejat les escombraries que havia arrossegat l’aigua.

Cal tenir en compte que en el cas de Cambrils el temporal va provocar el desplaçament de sorra però no hi van haver desperfectes importants en les infraestructures públiques. Aquest tipus de temporals s’acostumen a produir cada any però aquesta vegada ha coincidit amb les vacances de Setmana Santa.

La previsió és que les actuacions més importants per preparar les platges per la temporada d’estiu es realitzin durant el mes de maig, ja que des d’ara i fins l’estiu encara hi ha una alta probabilitat que hi hagi fortes pluges o temporals de mar que puguin desfer la feina feta.

A banda, la regidora de Turisme, Camí Mendoza, ha explicat que l’Ajuntament tornarà demanar al Ministeri les reposicions de sorra habituals, que també es realitzen durant el maig, i seguirà treballant en solucions de futur més sostenibles que passen per la regeneració de les platges.