Agronomen SL compra la cooperativa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i assumeix el deute

Agronomen SL ha comprat la cooperativa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) i ha assumit el deute que l'entitat tenia amb el consistori. L'Ajuntament, en plenari d'aquest dimecres, ha aprovat la subrogació del préstec amb els vots de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP. El PSC hi ha votat en contra i la CUP s'ha abstingut. També s'ha fixat un nou calendari per pagar el deute pendent, que actualment és de 187.750 euros. El nou propietari de la cooperativa ha de fer sis pagaments anuals per liquidar el préstec l'any 2029. Aquest préstec es va acordar a final de 2013, per 307.433,69 euros i amb un immoble de la secció de crèdit com a aval.

Segons el primer calendari d'obligacions de pagament, el deute de la cooperativa amb l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant havia d'estar extingit al novembre de l'any passat, però ja s'havia modificat el 2017. Llavors la secció de crèdit Agrícola de Vandellòs SCCL va demanar una pròrroga que es va fixar per al novembre de 2031.

Dos anys després, el setembre del 2019, la secció de crèdit de la cooperativa va tornar a demanar una modificació del calendari i es va establir que es farien pagaments mensuals de 750 euros. Això suposava que la devolució s'allargaria fins al 30 d'octubre del 2043. Finalment, el passat 18 d'octubre, la cooperativa de Vandellòs va comunicar al consistori que no era possible continuar amb la seva activitat, els deutes s'acumulaven i que havien decidit tancar.

Després d'estudiar diverses opcions, ha aparegut l'empresa privada Agronomen SL, que s'ha interessat pel patrimoni de la cooperativa i s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Vandellòs pel pagament del deute.

Altres acords del ple

El plenari d'aquest dimecres també ha aprovat l'adhesió al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC) i la sol·licitud d'un ajut màxim de 291.417,50 euros per al projecte de restauració de l'antiga residència del Poblat d'Hifrensa a la direcció general de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica.