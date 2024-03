Mont-roig del Camp estrena un nou carril bici paral·lel a la T-323

El Departament de Territori ha desplegat un nou carril bicicleta de 5,2 quilòmetres a Mont-roig del Camp. El recorregut transcorre en paral·lel a la carretera T-323 i s'estén des de l'antic ramal de l'N-340 (carrer/ Partida Poblas) fins a l’entrada del nucli urbà. La intervenció ha suposat una inversió d’1,5 milions d’euros i ha comptat amb finançament dels Fons Next Generation.

El nou carril bicicleta disposa d’una àrea d’aparcament per a vehicles a l’inici del seu recorregut on s’hi ha plantat vegetació i s’han instal·lat tanques de fusta integrades amb l’entorn. El traçat de la nova via ciclable té una amplada mitjana de 2,5 metres i transcorre de manera segregada en pràcticament la seva totalitat, excepte a la travessia del Mainou on comparteix via amb el trànsit rodat i s’estableix una limitació de velocitat de 30 km/h.

El material emprat al carril bicicleta està dissenyat per resistir les inclemències del temps i el pas dels vehicles. El recorregut disposa també de baranes de fusta d’un metre quaranta d’alçada per garantir la seguretat en determinats punts.

La nova via ciclable se suma al desplegament d’infraestructures similars que està impulsant el Govern a la vegueria de Tarragona amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible, potenciar els atractius turístics i culturals del territori i donar seguretat als usuaris de la bicicleta.