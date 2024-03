Desarticulada una organització al Baix Camp que assaltava plantacions de marihuana fent-se passar per policies

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona, de la Unitat d’Investigació de Reus, juntament amb Policia Nacional van detenir dimarts sis homes d’edats compreses entre els 20 i 40 anys. Tots sis com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, robatori amb violència, tinença il·lícita d’armes, lesions i danys. Les detencions es van fer durant sis entrades i perquisicions als municipis de Reus, Riudoms, Pratdip i Botarell.

La investigació es va iniciar durant la segona meitat de l’any 2023 arran de la detecció d’una organització criminal dedicada a l’assalt de plantacions de marihuana. Per cometre els assalts, els integrants de l’organització feien servir armes de foc curtes i llargues i indumentària policial.

El primer fet investigat va ser el 17 de juny de l’any passat a Tarragona on els integrants de l’organització van cometre un assalt en grau de temptativa. Tot i no aconseguir el seu objectiu, l’organització va demostrar la seva capacitat per fer-se passar per policies així com la tinença d’armes de foc tant curtes com llargues.

Mesos mes tard, la mateixa organització va perpetrar un assalt violent a Reus, en una finca on els autors es pensaven que hi havia una plantació de marihuana. En aquest robatori violent els autors van agredir la persona que feia de masover de la finca.

Només tres dies més tard, alguns membres de l’organització van protagonitzar un robatori amb violència a una treballadora d’un establiment a qui, fent-se passar també per policies, li van robar el vehicle que va acabar cremat hores més tard.

El darrer assalt violent comès per l’organització va ser el mes de novembre a Perafort, al Tarragonès on l’organització va fer servir el mateix modus operandi emprat en els altres fets. Es a dir, assalts fets per un nombrós grup de persones, totes elles vestides amb armilles i roba tàctica policial i amb ostentació tant d’armes llargues com de curtes.

A partir de les primeres identificacions dels integrants de l’organització criminal, els investigadors van coincidir al CITCO, el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, amb una investigació de la Policia Nacional de manera que es va crear un equip conjunt de treball.

La col·laboració policial va permetre obtenir indicis suficients sobre l’existència de l’organització criminal, els seus integrants, la seva estructura i la seva activitat il·lícita. Es tractava d’un entramat jerarquitzat, format per persones amb un ampli historial delictiu per delictes relacionats amb les drogues.

Durant la fase d’investigació, els policies van poder acreditar l’estructura de l’organització i identificar el seu líder, els lloctinents i altres integrants que feien tasques de suport en els assalts.

Amb tota aquesta informació, el passat dimarts es va establir un dispositiu conjunt de mossos i Policia Nacional que va comptar amb 200 efectius entre investigadors, agents d’ordre públic o unitats especialitzades com la canina o la Unitat de Drons.

Durant el dispositiu, els agents van fer sis entrades i perquisicions, tres a Reus i una a Riudoms, Pratdip i Botarell. A més, els investigadors també van fer una de les detencions al Vendrell.

En el transcurs de les entrades, els investigadors van localitzar i intervenir, pel que fa a la salut pública, 4 quilograms d’haixix, 250 plantes de marihuana, 5 quilograms de cabdells de marihuana llestos per distribuir i 22 grams de cocaïna. Relacionat amb el modus operandi dels assalts van localitzar 2 pistoles elèctriques, una defensa extensible, munició de diferents calibres, manilles, armilles antibales, dos matxets i roba utilitzada per cometre els narcoassalts. Finalment, també van intervenir 10.450 euros en efectiu.

A més dels detinguts membres de l’organització, en una de les entrades a Reus, els policies van localitzar i detenir un home de 37 anys per una Ordre Europea de Detenció emesa per Bèlgica també per delictes contra la salut pública.

Els detinguts, que acumulen nombrosos antecedents policials i judicial en la darrera dècada, van passar a disposició judicial dijous davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.

La investigació continua oberta i no es descarten altres detencions relacionades amb l’organització criminal.