Immobilitzen un bus a Cambrils i localitzen 112 mòbils i 3 ordinadors en un equipatge

Les autoritats han immobilitzat un autobús a Cambrils per dues infraccions i, de manera sorprenent, en inspeccionar un dels equipatges del vehicle, han descobert 112 mòbils i 3 ordinadors. D'acord amb les investigacions, un dels ordinadors ha estat identificat com a sostret a Itàlia.

Segons fonts policials, el material electrònic ha estat intervingut ja que cap dels passatgers ha pogut reconèixer la propietat dels dispositius. En aquest sentit, s'està duent a terme una investigació exhaustiva per esclarir els fets i determinar l'origen dels aparells electrònics trobats.

Les autoritats han posat en marxa una investigació per esbrinar si hi ha alguna connexió entre els passatgers de l'autobús i l'origen il·legal dels dispositius. Aquesta situació ha generat preocupació entre els veïns de la zona, que demanen més control i vigilància per evitar aquest tipus d'incidents.

D'altra banda, es recomana als ciutadans que hagin estat víctimes de robatoris o pèrdues de dispositius electrònics que es posin en contacte amb les autoritats per a la seva possible identificació i recuperació.

Per ara, les investigacions continuen obertes i les autoritats no han facilitat més informació sobre possibles detencions o sospitosos relacionats amb aquest cas.