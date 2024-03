La primavera es canta i es balla a Arbolí

El nom de la festa, Tukan Polen, és un joc sonor que vol fer referència a l’estrena de la primavera. Aquesta festa de periodicitat bianual, impulsada des de l’Associació Cultural La Devesa d’Arbolí, se celebrarà enguany aquest mateix dissabte, 23 de març, durant tot el dia en aquest poble del Baix Camp.

«Tot plegat va començar sent una petita festa en què organitzàvem algun concert i alguna cosa relacionada amb la poesia. Però amb el temps ho hem anat ampliant, i ara ja fem un programa força més extens», explica Ramon Oliver, president de La Devesa. Aquesta entitat va sorgir l’any 2016 al mateix poble d’Arbolí, per iniciativa d’un grup de veïns que sentien la necessitat de tenir un punt de trobada, a més d’impulsar activitats culturals, socials i lúdiques en col·laboració amb l’Ajuntament.

El Tukan Polen 2024 arrencarà a les 11 del matí de dissabte, amb un espectacle de dansa (Buits Corporals), a càrrec de la ballarina i coreògrafa Laia Cucó. A les 12 del migdia, la parada del tomb de Ca l’Arrel acollirà Mussara, un espectacle de petit format que s’estructura a través d’un diàleg entre música i paraules, amb Isabel Olesti i Adrià Grandia.

Els ritmes tropicals i ballables arribaran amb Plan B de Mama Calypso, que actuaran a les 13h a la plaça. Després del dinar popular, hi haurà una sessió de teatre amb l’espectacle Pas de pallassa. Un conte de Circ de la companyia de teatre Cia. Sifó a la Sala de Ball i, tot seguit, un concert a càrrec de la coral Cor Ciutat de Reus amb l’espectacle En Clau de Dona.

Aquest any, com a novetat, s’ha programat una activitat de memòria col·lectiva, que es farà després de dinar al Refugi d’Arbolí. Els organitzadors del festival han fet una crida perquè tothom que ho vulgui porti una fotografia i n’expliqui la història o el record que hi estan associats. Per a més informació sobre els espectacles, així com els preus i opcions de forfets especials, es pot consultar la web de La Devesa (www.ladevesa.cat).