La Policia Local de Cambrils deté 141 persones durant el 2023

Aquest dijous s'ha celebrat la reunió anual de la Junta Local de Seguretat de Cambrils per avaluar les dades de seguretat de l’últim any, analitzar les perspectives de futur i coordinar i planificar les actuacions conjuntes entre els diferents cossos policials.

Durant el 2023 la Policia Local ha prestat un total de 27.956 serveis, la majoria corresponen a les categories de Policia Administrativa i de Trànsit, seguides de la Ciutadana.

La Unitat Policial d’Atenció Ciutadana (UPAC) ha instruït 1.480 fets, entre els quals predominen els relatius a patrimoni, seguits de la seguretat viària. Cal destacar 50 instruccions relacionades amb lesions i 22 més en trencaments de condemna.

Pel que fa les detencions, durant el 2023 la Policia Local ha detingut 141 persones. Els motius més rellevants han estat, per aquest ordre, el patrimoni, les lesions, el trencament de la condemna, la salut pública i la falsedat documental.

En l’àmbit de la policia assistencial, la Xarxa d’Atenció a la Víctima (XAV) ha gestionat un total de 847 incidències, entre les quals destaquen 136 serveis d’assessorament, la Unitat de Relacions amb la Comunitat (URC) ha treballat amb 58 conflictes veïnals realitzant mediació, i la Unitat Escolar ha realitzat tallers d’educació viària, mobilitat segura i seguretat interpersonal a un total de 1.770 alumnes.

La Patrulla verda ha realitzat un total de 939 serveis, entre els quals predominen els que fan referència als animals, ja sigui per les molèsties ocasionades o per sol·licituds de recollida. A més aquesta unitat ha realitzat 88 atencions a pagesos i 54 serveis relacionats amb abocaments indeguts.

En quant als controls de seguretat ciutadana, la Policia Local ha realitzat 1.579 actuacions de vigilància, controls sectoritzats o específics, 138 punts estàtics i 21 punts dinàmics de control del terme rural.

En relació a l’accidentalitat, durant el 2023 s’han produït 231 accidents, amb un repunt durant els mesos d’estiu. Entre les persones implicades en aquests accidents, 260 han resultat il·leses, 81 ferides lleus i 5 ferides greus, sense cap víctima mortal.

Aquest 2023 entre agents de la Policia Local i el Servei Català de Trànsit s’han interposat 6.155 denúncies de trànsit, entre les que destaquen 234 denúncies per alcoholèmia i 377 denúncies per velocitat. En total s’han registrat 172 delictes contra la seguretat viària: 66 per conduir sota els efectes de l’alcohol, 9 per negar-se a sotmetre’s a les proves, 27 per conduir sense permís per pèrdua de punts, 49 per conduir sense haver obtingut mai el permís i 21 per altres motius.

Com és habitual, un dels temes que ha centrat les exposicions i el debat ha estat la venda ambulant irregular. Durant l’estiu del 2023 la presència de manters va repuntar respecte els anys post-pandèmia 2021 i 2022, però les xifres encara es mantenen per sota dels anys pre-pandèmia.

La trobada ha comptat amb la participació de l'alcalde Alfredo Clúa; el regidor de Seguretat Ciutadana, Enrique Arce; el delegat del govern de la Generalitat, Àngel Xifré; la cap de la Policia Local de Cambrils, Raquel López; la directora dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona, Eli Llombart; l'intendent sotscap de la Regió Policial del Camp de Tarragona dels Mossos, Jaume Morón; la cap de la Comissaria de Cambrils, Carme Domènech; l'inspector en cap en funcions de la Policia Nacional a Reus, Damián Santiño; i altres comandaments de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guardia Civil