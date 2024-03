La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils ja disposa de l’estudi de reposicionament del Mercat de la Vila, encarregat a la consultora Uste. Aquest estudi ha contemplat tant l’anàlisi de l’àrea d’influència i entorn dels clients potencials, com la distribució dels espais interiors perquè s’adaptin el millor possible a la demanda dels nous operadors potencials i oferir un mixt comercial i de gastronomia atractiu. Per a la realització d’aquest estudi s’ha recopilat informació existent i estadística, així com entrevistes en profunditat a una quarantena de persones considerades prescriptores per conèixer la seva opinió per al futur mercat de Cambrils.

La regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas, ha explicat que el mercat tindrà parades de productes frescos i degustació i gastronomia, i ajudarà a dinamitzar el barri. En aquest sentit, Neus Cárdenas ha destacat que «és important donar servei als veïns i veïnes del barri, i també que sigui un espai d’atracció pel turisme». «És un projecte que ens il·lusiona i en el que hi estem treballant conjuntament des dels Departaments d’Obra Pública i Promoció Econòmica», ha afirmat la regidora.

Pel que fa al projecte arquitectònic de la remodelació, aprovat inicialment el passat 14 de març, el regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha explicat que es mantindrà l’edifici original, obrint-lo amb tres entrades principals, perquè també es pugui gaudir des de l’exterior. El regidor ha avançat que en una segona fase es preveu que hi hagi espais destinats a la degustació i la gastronomia al voltant del mercat perquè els negocis puguin oferir els seus productes a l’aire lliure. Es mantindrà la façana principal declarada bé local, i les altres dues parets es compaginaran amb vidriera per guanyar visibilitat des de l’exterior i ser un espai més atractiu i permeable.

Dades de l’estudi de reposicionament

Segons dades extretes de l’estudi, Cambrils disposa de 47.393 m2 de superfície de venda. Per sector d’activitat, el quotidià alimentari ocupa un 39% de la superfície comercial amb 112 locals actius. S’observa una àmplia oferta de quotidià alimentari en format de supermercats, pròpia de poblacions turístiques.

Al voltant del mercat s’hi troben especialment llars de dues persones i unipersonals, i destacat un augment de la població més jove, comparat amb la piràmide d’edats catalana. El potencial de despesa per habitant a l’àrea d’influència del mercat en productes frescos es pot estimar al voltant dels 1.324€ per persona i any. En quant al nombre de comerços i restauració a l’àrea d’influència del Mercat de la Vila, hi predomina la restauració i hi ha molt poca oferta de producte fresc.

L’anàlisi de l’estudi avala la proposta de posicionament com a mercat de venda de frescos i degustació gastronòmica. En aquest context, es proposa situar unes parades al voltant de 20m2, amb un únic operador comercial per cada categoria de productes. És a dir, una fruiteria, una xarcuteria, una peixateria , una carnisseria i un forn de pa, i 3 operadors de restauració amb taulell i taules. La proposta també suposa que el mercat passi a ser un lloc de trànsit i de lleure, on la plaça Josep Martí i Nolla i el parc del carrer de la Verge del Camí s’incorporin a la dinamització de l’activitat del mercat.