El torneig de futbol LSA CUP aplegarà uns 500 esportistes a l'Hospitalet de l'Infant i Miami Platja per Setmana Santa

Del 28 al 31 de març se celebrarà l’LSA CUP l’Hospitalet de l’Infant-Miami Platja, un torneig de futbol base organitzat per Learning Soccer Academy (LSA), amb la col·laboració dels ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp. Aquest esdeveniment aplegarà mig miler d’esportistes, procedents dels dos municipis i d’altres poblacions de Tarragona, però sobretot de Barcelona i Lleida (també hi haurà un equip navarrès).

Al camp de futbol de l’Arenal, que està ubicat davant del passeig marítim, 16 equips disputaran els partits de la categoria aleví masculí; i 5 equips, els de la categoria aleví femení; i al camp de futbol de Miami Platja, al carrer Badajoz 4, 13 equips competiran dins de la categoria infantil masculí. Entre els clubs de futbol que hi participaran destaquen el Gimnàstic de Tarragona, el Sant Cugat de Barcelona, l’Atlètic Segre de Lleida i el Júpiter de Barcelona.

«És un torneig molt atractiu per als jugadors i jugadores de futbol base i per a les seves famílies, perquè combina l’esport i el turisme. Està pensat perquè els nens i nenes puguin jugar el màxim nombre de partits i perquè tant ells com els seus acompanyants puguin gaudir del seu temps lliure en un entorn privilegiat», ha explicat el director esportiu d’LSA, Genís Guixé.

Aquest és el tercer any que l’Hospitalet de l’Infant acollirà aquest torneig, mentre que Miami Platja s’estrenarà enguany com a seu. Aquest 2024, el torneig comptarà amb un centenar més de participants (8 equips més) i amb una categoria més (la d’aleví femení).