Mor l’exdefensor de la ciutadania de Cambrils, Francesc Amela

L’Ajuntament de Cambrils ha expressat el seu condol per la mort, ahir, de Francesc Amela Traver, que va ser el primer Defensor de la Ciutadania de Cambrils, que es va convertir en un municipi pioner, ja que només hi havia 19 poblacions a Catalunya que tenien aquesta figura. La cerimònia de comiat de Francesc Amela tindrà lloc avui al Tanatori de Cambrils a les 16 hores.

La seva missió com a Defensor de la Ciutadania era defensar els drets dels cambrilencs i atendre les seves consultes i queixes en relació a l’actuació de l’administració municipal i dels seus organismes, i actuar com a mediador, orientant i aconsellant, fent suggeriments, advertiments i propostes no vinculants per cap de les dues parts, i buscant soluciones a les queixes plantejades.

Amela va ser escollit pel plenari el 30 de març de 2004 i va exercir aquest càrrec del 2004 al 2009 de manera desinteressada, ja que no tenia cap retribució econòmica. Durant aquests cinc anys l’Oficina de la Ciutadania, situada a la plaça de la Vila, va atendre 451 ciutadans i ciutadanes. En el seu comiat, el consistori li va lliurar una placa de reconeixement per la tasca realitzada.

Francesc Amela va néixer a Alcalà de Xivert (Castelló) l’any 1946, i vivia a Cambrils des dels 10 anys. Va entrar a treballar a la Caixa l’any 1969 i des del 1978 va ser director de l’oficina de Salou, fins que es va prejubilar l’any 2004. Aquesta situació li va permetre tenir una gran dedicació en l’exercici de Defensor de la Ciutadania. A banda, Amela va ser soci fundador del Club Rotary de Salou.