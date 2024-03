El Parc Samà inaugura 'El Parterre de la Immortalitat' amb 4.000 plantes d'Aloe Vera

El Parc Samà de Cambrils ha inaugurat aquesta setmana el denominat Parterre de la Immortalitat, ubicat davant de l'edifici de les Cavallerisses a la zona de jardí d'estil francès, com a part del pla d'adaptació del Jardí Històric a l'emergència climàtica. La nova àrea està formada per 4.000 plantes d'Aloe Vera ecològic, que han estat seleccionades per un productor professional i han estat plantades al Jardí Històric durant la primera quinzena de març.

Davanta el descens de les precipitacions en els darrers anys, l'elecció d'aquesta espècie s'ha basat en la capacitat d'Aloe Vera per viure en diferents condicions d'estrès com la manca d'aigua o la variació de temperatures, ja que les plantes suculentes han desenvolupat teixits per emmagatzemar aigua dins de les cèl·lules i sobreviure llargs períodes de sequera.

El projecte del Parterre de la Immortalitat contempla un programa de conscienciació del visitant en la necessitat de protecció de la biodiversitat, amb la voluntat de convertir-lo en un agent actiu fonamental en el llegat contemporani d'aquest jardí amb memòria. «El parc vol aprofitar la seva edat i com a jardí històric ens adverteix de la necessitat de canviar per lluitar contra el canvi climàtic, volem ajudar a conscienciar el visitant de la necessitat de fer petits canvis quotidians per preservar la biodiversitat que deixarem a les futures generacions, veiem els nostres visitants com a agents actius fonamentals en el llegat contemporani d'aquest jardí amb memòria», ha explicat Francisco Javier Castillo, CEO de DNA Turisme i Oci, empresa gestora del Parc Samà.

Des de l'any 1992 el Parc Samà ha estat reconegut com a jardí històric protegit com a Bé d'Interès Cultural (BIC), els seus gestors ho han sumat a l'Itinerari Europeu de Jardins Històrics, també està adherit a l'Aliança de Jardins Botànics contra el canvi climàtic, xarxa promoguda pel Royal Botanic Gardens Victòria d'Austràlia, i de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides, totes aquestes figures i aliances li permeten intercanvis de bones pràctiques i coneixement, i li atorguen un paper important com a eina educativa i de divulgació per a la protecció ambiental.

Novetats pel 2024

El Parc Samà va rebre durant 2023 la xifra rècord de 130.000 visitants (més de 18.000 escolars). Entre les novetats de la temporada 2024 hi ha la nova ambientació amb música del Romanticisme a l'Hivernera i a les Cavallerisses, que permet escoltar les principals obres de dos grans compositors catalans com Isaac Albéniz i Enrique Granados.

A més, s'han actualitzat totes les instal·lacions dels programes de conservació de fauna, millora del benestar animal i senyalització interpretativa per a l'educació ambiental. El Parc Samà treballa al projecte de cria del Faisà Daurat EP5000 per a la recuperació del faisà daurat, platejat i comú. Així mateix, col·labora amb el programa de recuperació de la tortuga mediterrània per a la cria i la reproducció d'aquesta espècie autòctona amenaçada; amb el projecte de reforç de la població d'eriçó salvatge, a través de l'eriçó morú, mena de distribució mediterrània; i és un centre autoritzat per la Generalitat per a l'acolliment de rucs a les Cavallerisses.

Finalment, s'ha treballat en la millora dels continguts i experiències que s'ofereixen a la visita al Museu del Vermut Yzaguirre i al Museu de l'Oli Mas del Miú, en què se celebrarà un esdeveniment vinculat al primer oli de la temporada al darrer trimestre de l'any.