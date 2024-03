Cambrils tornarà a acollir el Campionat de Catalunya d'Escacs del 23 al 28 de març

El Campionat de Catalunya d’Escacs Individual per edats reunirà a Cambrils més de mig miler d’escaquistes d’entre 5 i 20 anys entre el 23 i el 28 de març. La competició es portarà a terme als hotels Sol Port Cambrils i Port Eugeni i a l’Ateneu Juvenil i suposarà el desplaçament d’unes 1.300 persones, entre escaquistes, equip tècnic, familiars i acompanyats.

L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la regidora de Turisme i Esports, Camí Mendoza; el president de la Federació Catalana d'Escacs, Pepo Viñas; el president i el secretari de la Unió d'Escacs Cambrils, David Cabrero, i Jordi Piqué, i el director de l’hotel Sol Port Cambrils, Gustavo Cabedo, han presentat avui el campionat i les activitats paral·leles per donar a conèixer aquest esport.

L’alcalde de Cambrils ha agraït a la Federació d’Escacs que hagi escollit Cambrils per segona vegada i ha destacat la importància de la pràctica dels escacs i les habilitats que desenvolupen les persones que hi juguen. La regidora de Turisme i Esports ha afirmat que l’Ajuntament segueix apostant pel turisme esportiu per desestacionalitzar la temporada amb esdeveniments com aquest. Cal destacar que, al voltant del període de Setmana Santa, Cambrils també acollirà competicions estatals i internacionals de futbol, basquet i balls esportius.

Per la seva banda, el president de la Federació ha afirmat que aquest campionat és un dels més esperats i importants que organitzen anualment perquè és el futur dels escacs, hi juguen els millors esportistes del territori i en surten el campió i la campiona de Catalunya, des de Sub8 fins a Sub20. Pepo Viñas també ha destacat la bona acollida de Cambrils i dels hotels, ha posat en valor els atractius del municipi, ha recordat el gran èxit de l’any passat i ha assegurat que per tot plegat preveuen que Cambrils segueixi essent la seu del campionat durant molts anys.

El director de l’hotel Sol Port, que és el precursor i la seu principal del campionat, ha explicat com es va portar el campionat a Cambrils l’any passat i el gran impacte que va tenir. Cal tenir en compte que enguany l’esdeveniment comportarà més de 8.000 pernoctacions prèvies als dies més forts de Setmana Santa. Per acabar, el secretari de la Unió d’Escacs Cambrils ha afirmat que s’han superat les previsions en el número d’inscripcions. Concretament, en aquest moment hi ha inscrites 519 persones de 93 clubs d’arreu de Catalunya.

Les partides es disputaran en format suís, perquè totes les persones participants puguin seguir jugant fins al final amb altres escaquistes del nivell similar. Els infants de Sub8 jugaran del 23 al 25 de març, mentre que els i les participants de la resta de categories competiran del 23 al 28 de març. A més de la competició, la Federació també ha organitzat activitats paral·leles per acostar els escacs a tothom, com l’exhibició de partides simultànies a càrrec del Mestre Internacional José Sequera, que es portarà a terme el diumenge 24 de març a partir de les 12 hores al passeig marítim. També hi haurà un campionat de Puzles i un Campionat de Partides Ràpides.