Emoció a flor de pell i record en la reobertura d'un refugi antiaeri de la guerra civil espanyola a Castellvell del Camp

«Hi havia vegades que no volia baixar perquè ho veia tan fosc que pensava que em posava a la gola del llop». És el record emocionat de la Maria Rosa Solé, veïna de Castellvell del Camp, qui amb tres anys va haver d'entrar en un dels dos refugis antiaeris del poble per protegir-se dels bombardejos durant la guerra civil espanyola. Amb 89 anys, aquest dissabte ha tornat a baixar pels estrets passadissos de l'equipament ubicat al carrer de Sant Jaume i localitzat el 2019 arran d'unes obres de pavimentació. El refugi es va construir el 1938 coincidint amb els atacs que patia la ciutat veïna de Reus. L'espai, d'uns 86 metres de llargada i 80 centímetres d'amplada, s'acabarà de museïtzar i es podrà visitar a partir de la setmana vinent.

Com és habitual en aquest tipus d'infraestructures, el refugi antiaeri recuperat a Castellvell del Camp consta de dues portes d'accés, es troba a sis metres de fondària, combina parets nues i d'altres de pedra d'obra i té forma de «L», amb l'objectiu d'esmorteir les ones expansives en cas de bombardeig. El refugi del carrer de Sant Jaume tenia una capacitat per a una trentena de persones que, en sonar les sirenes d'alerta, baixaven a l'interior dels passadissos on hi havia aigua i aliments com bacallà, pa o botifarra, a més de mantes per si els veïns havien de quedar-s'hi hores.

Una de les veïnes que va resguardar-se en diverses ocasions en aquest espai és la Maria Rosa Solé. El març de 1938, quan es va construir el refugi, tan sols tenia tres anys però recorda que hi baixava acompanyada per tres joves del poble en un context d'incertesa i por. Ara, amb 89 anys, ha tornat a recórrer els passadissos de l'equipament en un exercici de memòria històrica. «Les sirenes podien sonar a mig matí o a mitja tarda, fins i tot de nit. Hi havia les mantes per si ens havíem de quedar a dormir, jo recordo que m'adormia a la falda d'elles. Tots teníem ganes de sortir i dèiem 'si sortim vius, tenim molts projectes per fer'», ha rememorat emocionada.

Si bé al poble s'hi van construir dos espais per protegir-se davant els atacs de l'aviació italiana, el cert és que el municipi no va acabar sent blanc de les bombes. L'altre refugi construït a la localitat es trobava sota la plaça de l'ajuntament. Així ho recorda en Jordi Puigrodón, un veí de 91 anys que aquest dissabte també ha assistit a la reobertura del refugi del carrer Sant Jaume. «A la mínima que notàvem que hi havia moviment, anàvem cap al refugi, espantats, no cal dir-ho. Passàvem molta gana, quan sonaven les sirenes corríem cap allà i ens trobàvem uns 25 o 30 veïns baix», ha apuntat.

Interior del refugi.Ajuntament de Castellvell del Camp

Un refugi localitzat després d'unes obres de pavimentació

La troballa d'aquest refugi es va fer en el marc d'unes obres de pavimentació, el 2019. A partir d'allà, es van dur a terme els treballs per identificar-ne el recorregut subterrani i localitzar la segona porta de l'equipament, que es troba al bell mig de l'actual carrer Pompeu Fabra. Per poder-hi accedir de forma segura, s'ha construït una galeria i s'ha consolidat l'espai, que passa a ser visitable.

Segons el regidor de Cultura de Castellvell, Jordi Jové, es tracta d'un refugi que destaca per la seva llargada i dimensions, així com per l'existència de dos refugis en un mateix municipi petit que no superava els 600 habitants. La recuperació del refugi ha tingut un cost de quasi 224.000 euros i el suport econòmic tant de la Generalitat com de la Diputació de Tarragona.

Plànol del refugi.Ajuntament de Castellvell del Camp

Una recreació històrica per fer memòria

Després de la inauguració de les obres de consolidació del refugi, dissabte vinent es podrà visitar en el marc d'una recreació històrica per rememorar els anys de la guerra civil espanyola a la localitat. A partir d'aquí, es faran jornades de portes obertes a l'espai durant Setmana Santa i els caps de setmana.

També està previst acabar la museïtzació del refugi, amb la col·locació d'elements com llànties d'oli originals que es van trobar a l'interior. Un cop es finalitzi aquesta tasca, s'organitzaran visites per a escoles, instituts i públic en general.