Cambrils aprova els pressupostos més alts de la seva història

Imatge durant el ple on s'han aprovat els pressupostos.Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui inicialment els pressupostos més alts de la història del municipi, amb un import de 53.363.179 euros, que suposa un increment d’uns 5 milions d’euros respecte l’exercici anterior. El regidor d’Hisenda, Aleix Rom, ha detallat el pla econòmic i financer del govern i les partides que s’han potenciat per complir els objectius que properament es veuran reflectits al Programa d’Actuació Municipal.

El regidor ha explicat que es tracta d’un pressupost «clarament expansiu en tant que incorpora una important relació d’inversions en obra pública, necessàries per fer front als nous reptes que afronta la ciutat, però sense renunciar a consolidar els fons destinats a l’acompliment de les polítiques socials prioritàries de l’Ajuntament».

En aquest sentit, Aleix Rom ha afirmat que el pressupost «porta el segell del nou model de govern participatiu i transversal», apostant pel caràcter social de les polítiques municipals amb importants increments en les despeses socials i d’habitatge, i al mateix temps posant l’accent en altres necessitats com són la neteja i el manteniment de carrers.

L’increment dels pressupost s’explica per la revisió de les ordenances fiscals que suposen un augment de la recaptació, l’atorgament de diverses subvencions per part de la Diputació de Tarragona, l’atorgament de subvencions vinculades als Fons Next Generation i l’augment significatiu en la participació dels tributs de l’Estat.

El pressupost 2024 es fonamenta al voltant de tres eixos principals: les persones, la ciutat i la dinamització econòmica. En relació a l’eix de les persones, el regidor ha destacat les millores als Centres Cívics, l’ampliació de l’ajuda a domicili i desplegament del nou programa 'Temps per cures'. Pel que fa a la ciutat, el govern aposta per ampliar els serveis de neteja, reforçar el manteniment de parcs i jardins i agilitzar les reparacions municipals. Finalment, dins del tercer eix, el regidor ha destacat l’impuls del polígon Belianes i l’increment significatiu en les polítiques de Promoció Econòmica amb noves actuacions.

El regidor d’Hisenda també ha parlat de l’important increment del capítol d’inversions, que s’ha multiplicat per 10, passant dels 171.500 euros del 2023 fins als més de 1.820.000 del nou pressupost. En aquest apartat, Aleix Rom ha destacat la creació de noves zones d’aparcaments dissuassoris, diverses inversions en seguretat ciutadana i mobilitat, l’adequació definitiva de la Rambla Jaume I i de l’Avinguda de l’Esport, la Casa de la Festa per a les entitats, reparacions al Palau Municipal d’Esports, l’inici de la remodelació del Mercat de la Vila, inversions en els edificis escolars, millores a les zones verdes i als Centres Cívics, la instal·lació de parcs o jocs infantils, i la compra d’una hidronetejadora per reforçar el servei de neteja, entre moltes altres actuacions previstes.

Per acabar la seva intervenció, el regidor també ha avançat que atenent a la constant reducció de l’endeutament municipal, que es troba per sota dels 10 milions, l’equip de govern no descarta realitzar una operació de deute que permeti executar grans projectes, mantenint l’índex d’endeutament dins dels límits prudents.

L’alcalde, Alfredo Clúa, ha agraït a la corporació el debat serè que hi ha hagut a la sessió plenària, a més de mostrar la seva satisfacció per haver conclòs «la feixuga tasca dels pressupostos» i felicitar especialment al regidor d’Hisenda, Aleix Rom. Alfredo Clúa també s’ha referit al regidor Oliver Klein, indicant-li que, amb la seva política de crítica permanent, s’estava quedant sol.