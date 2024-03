Aprovats els canvis urbanístics i la venda dels terrenys per permetre l'arribada de Lotte a Mont-roig del Camp

El ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp (Baix Camp) ha aprovat inicialment aquest dilluns al migdia els canvis urbanístics i el plec de condicions per la venda dels terrenys del polígon de Comellarets que han de permetre l'arribada al municipi de l'empresa sud-coreana Lotte Energy Materials.

La sessió ha estat tensa i una cinquantena de veïns han protestat tant a les portes de la Casa de Cultura on s'ha fet el ple com a l'interior de la sala. Els dos punts han prosperat amb el vot favorable de PSC, IMM, ERC i VOX i tan sols Junts s'ha posicionat en contra. Morancho ha afirmat que en els pròxims dos anys la localitat ingressarà uns 15 MEUR per la presència de Lotte.