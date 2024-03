Revisitant Lorca amb ulls de dona

Aquest vespre la companyia Antagonista, formada per Dolors Quintana, Viviana de Salvador, Rosa Rovira, Alberto Esparza, Marta Antolín i Vicenç Cañón, portaran el pensament i l’ànima de Federico García Lorca al Teatre del Casal de Cambrils, amb un espectacle que conjuga música, poesia, i molta interpretació. «Fa temps que el Vicenç i jo volíem treballar Lorca, però té una obra molt complexa, que demana molts personatges», explica la Marta. Ella és l’autora del text i codirectora de l’obra amb el mateix Vicenç Cañón.

«Després de molts mesos d’estudi, investigació i lectures, vam pensar a fer un muntatge que, recollint textos de l’autor, estigués relacionat amb l’actualitat». Així va néixer Los Centros de Lorca, una peça que té com a fil argumental i excusa una trobada entre un grup d’antics companys de teatre que responen a la crida d’un ells. El que els passi, les seves històries i relacions, s’aniran intercalant amb l’obra lorquiana de manera natural perquè, tal com apunta la Marta, «Lorca mai no passa de moda».

En aquest sentit, la codirectora subratlla que Federico García Lorca «va ser un feminista i visionari avançat a la seva època, pel que fa al punt de vista de la dona, tractant qüestions que encara són actuals, com ara la solteria, l’estètica o la maternitat». És per això, explica la Marta, que els personatges de l’obra, que viuen en l’actualitat, van teixint un vincle amb les històries de Lorca.

Antagonista Teatre, companyia de teatre emergent de Tarragona, està integrada per sis persones amb una llarga trajectòria teatral. Es va fundar l’any 2020 per iniciativa d’Antolín i Cañón, i aquesta és la segona obra que presenten, després de La última, peça que van portar per teatres de Barcelona, Madrid i Sevilla entre altres. Los Centros de Lorca es va estrenar el passat mes de novembre al Teatre Tarragona i aquest mes de febrer ha passat per la Sala Santa Llúcia de Reus.

La representació a Cambrils començarà a les 20.30 h, i les entrades tenen un preu de 10 euros. Es poden comprar de manera anticipada a la Llibreria Bellart i el Restaurant Acuamar de Cambrils, i també a taquilla una hora abans de l’inici de la representació.