El PP de Cambrils demana conèixer els detalls sobre la contractació del PAM

A les portes de l'aprovació del pressupost municipal, el Partit Popular afirma haver tingut coneixement que es podria haver encarregat a una empresa externa l'elaboració del Pla Estratègic Municipal, més conegut com PAM.

David Chatelain, considera que això explicaria les diferents intervencions d'alguns regidors respecte a aquest pla, i demana saber si és cert «que el Govern ha encarregat a una empresa la plasmació del PAM», i si és així «a quina empresa, com s'ha contractat i per quin import», exigeix el portaveu popular sobre la base de la més elemental transparència.

El PAM és un document estratègic que suposa el full de ruta municipal, abastant tot el mandat i incloent objectius, accions, recursos i termini d'execució, així com quines persones es responsabilitzen d'això. Fins a la data, aquest full de ruta de cada govern ha estat elaborada pels propis regidors, assistits pel cap de gabinet corresponent, que és de manera habitual qui ha coordinat als caps de departament, que són els que marquen la viabilitat i els terminis.

Chatelain sospita que el PAM serà un document «molt extens farcit de propostes que formen part de l'operativa diària de l'activitat municipal». L'afirmació es concreta després d'haver pogut accedir a la proposta de pressupost, que ja s’ha posat a disposició dels regidors de l'oposició per a ser tractat en comissió informativa dilluns que ve. Després d'una lectura preliminar, des del PP consideren que aquest pressupost és «poc ambiciós», tot i que deixen la valoració completa per a més endavant. «Estem davant un govern sense idees, que sembla que requereix d'ajuda exterior per a justificar el seu pacte i intentar armar un relat mínimament creïble. Però veient com es desenvolupa el mandat, no només no aporten solucions sinó que estan devaluant els actius de Cambrils: tindrem un Festival Internacional de Música descafeïnat, s'ha anunciat que no se celebrarà la Fira Nàutica, i sembla que es torna a fiar tot a la gastronomia. Què passarà quan s'acabin els ingredients?», comenta Chatelain.

Des del PP expliquen que en el mandat anterior es va optar per vincular el PAM al pressupost, com es va explicar en els plens corresponents, ja que en haver accedit al govern a menys de dos anys d'unes noves eleccions les accions a emprendre formaven part de l'acord dels diferents partits, sent gairebé totes elles executades o encarrilades, com ara la finalització de la Rambla Jaume I, l’Avinguda de l’Esport o l'enderrocament de l'antiga estació, quedant pendents d’altres a causa del poc marge temporal.

«Així les coses, queda clar quelcom que s'ha vingut advertint des de l'inici de mandat: el presumpte acord en les polítiques a desenvolupar no existia i s'ha anat construint a posteriori. I, de confirmar-se que s’han requerit els serveis d'una empresa per a elaborar-ho, deixaria també clara la incapacitat de l'equip de govern d'elaborar una proposta per si mateix, com van fer tots els anteriors fins a la data», conclou Chatelain.