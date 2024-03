Impulsen un mosaic agroforestal a Prades per potenciar la resiliència ambiental i la silvopastura

Imatge dels representants dels organismes que faran possible l'impuls del mosaic agroforestalCedida

La Diputació de Tarragona impulsarà la creació d'un mosaic agroforestal a les muntanyes de Prades amb el doble objectiu de potenciar la resiliència ambiental i la silvopastura. El projecte 'Rumiar' començarà amb 319 hectàrees forestals de vuit municipis (Mont-ral, Montblanc, Vilaplana, Cornudella del Montsant, Alcover, Capafonts, Alforja i la Riba), malgrat que la voluntat és ampliar-lo fins a 22 localitats.

A la zona hi ha onze ramats que podrien adherir-se al projecte, que també vol atreure nous pastors. A més, la iniciativa preveu formar vuit peons forestals, així com promoure la bioeconomia local. El projecte, amb un pressupost de 2,1 MEUR provinents majoritàriament dels fons europeus, es desenvoluparà per complet en dos anys.