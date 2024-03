El govern de Cambrils presenta el projecte del nou pavelló poliesportiu

El Govern de Cambrils va exposar ahir davant una nodrida representació de les entitats esportives locals el projecte del nou pavelló poliesportiu. L’acte es va iniciar amb una presentació a càrrec de la regidora Camí Mendoza, que va anar exposant el procediment iniciat pel govern per determinar l’emplaçament, característiques, funcionalitats i tramitació del que serà el nou equipament esportiu municipal. Mendoza va exposar la «necessitat de revisar el plantejament inicial del projecte per rigor i responsabilitat», ja que «cal que el projecte s’ajusti a les necessitats del municipi i al seu desenvolupament urbanístic demogràfic, social i esportiu». A continuació, el consultor extern i la tècnica d’Esports han fet ús de la paraula per tal d’explicar els detalls de l’estudi i principals conclusions que donen forma al plantejament del nou equipament. El pavelló comptarà amb una pista central de 47x28 metres de parquet divisible, 6 vestidors col·lectius, magatzems operatius i d’entitats, una sala de reunions, una sala de tennis taula i un servei de cafeteria i bar. El procediment s’iniciarà amb l’aprovació del pressupost municipal 2024.