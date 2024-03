Els municipis nuclears defensen l’extensió de la vida útil de les seves centrals

L’Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears i Emmagatzemament de Residus Nuclears (AMAC) ha defensat aquest dijous, des de la localitat de Càceres d’Almaraz, l’extensió de la vida útil de les centrals nuclears, en contra del seu tancament acordat pel Govern i empreses elèctriques.

El col·lectiu ha posat èmfasi que es tracta d’una energia «que no emet CO2 a l’atmosfera, ajudant la lluita contra el canvi climàtic, a més de ser un motor de desenvolupament, generant prop de 30.000 llocs de treball a Espanya».

D’aquesta forma, AMAC considera que és «de vital importància» que es revisi l’acord firmat per les empreses elèctriques i Enresa i que es fixi un nou calendari per al tancament de les centrals nuclears «que asseguri la participació de l’energia nuclear durant la transició energètica cap a una energia neta amb zero emissions de CO2, prevista actualment per a 2050».

Així ho recull un manifest que ha estat recolzat per unanimitat en l’assemblea general d’aquesta associació, celebrada a Almaraz, i en la qual han participat prop de cinquanta alcaldes i regidors de municipis d’AMAC.

No és la primera vegada que AMAC fa públic el seu posicionament davant el tancament de les centrals nuclears a Espanya.

El 2022, l’associació manifestava que la planificació reflectida en el Pla Nacional d’Energia i Clima (Pniec) era una decisió «no justificada, no explicada i, per tant, precipitada, ja que no existeixen suficients garanties que el desenvolupament de les energies renovables es realitzi al ritme desitjat, que pot provocar una situació de col·lapse en el subministrament d’energia».

Ara de nou, coincidint amb el recent Acord de la COP 28 de Dubai, que aposta per energies que s’han d’implementar per reduir les emissions de CO2 per aconseguir emissions zero l’any 2050, recorden «que l’energia nuclear no emet CO2 a l’atmosfera, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.»

A això ha sumat que les centrals nuclears generen al voltant de 30.000 llocs de treball a Espanya, dels quals 8.500 són directes, manté una «forta» activitat de I+D propera a 70 milions d’euros anuals, a més de proveir a la xarxa elèctrica d’energia «constant i segura», ha detallat el president d’AMAC, Pedro Sánchez Yebra.

Sánchez Yebra ha comparegut en roda de premsa al costat del vicepresident d’AMAC, Miguel Ángel Ribes; l’alcalde d’Almaraz, Juan Antonio Díaz Agràs; i els responsables municipals de les localitats capçalera de les diferents àrees nuclears d’Espanya.

Aquí, ha recordat que els municipis d’AMAC conviuen amb les centrals nuclears des de fa més de 50 anys i «si bé en aquest període s’han generat tensions, no és menys cert que el balanç d’aquesta convivència és positiu».

En aquest sentit, ha ressaltat el desenvolupament i especialment l’ús que genera, i que és de vital importància per mantenir els nivells de població de les zones que allotgen les centrals o l’emmagatzemament de residus radioactius, «les quals es veuran greument afectades, econòmicament i demogràficament, amb el tancament de les centrals nuclears».

De la mateixa manera, ha assenyalat que els municipis mantenen un contacte constant amb el Consejo Seguridad Nuclear per conèixer permanentment les incidències que es produeixen en les plantes i la seva possible afectació a les persones i al medi ambient.

«És sol a partir de la certesa que les centrals han operat i operen de forma segura, que els municipis han pogut mantenir la convivència durant dècades, acceptant les decisions que prenen els governants on sempre ha de primar la seguretat a qualsevol una altra qüestió», ha afegit.

Sánchez Yebra ha destacat també el compromís amb l’interès general d’Espanya dels municipis d’AMAC, el qual motiva precisament aquesta defensa en l’ús de l’energia nuclear, «no només pels seus interessos locals, sinó també per l’important que és per a l’èxit de les polítiques contra el canvi climàtic».