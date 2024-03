Pagesos, contraris al Hard Rock i a Lotte Energy es mobilitzaran diumenge a Cambrils amb talls de carreteres

Els pagesos, els contraris al projecte del Hard Rock i de la fàbrica de Lotte Energy Materials, entre altres entitats, es mobilitzaran aquest diumenge a Cambrils (Baix Camp) en contra del model econòmic i en defensa del territori. «No deixarem que polítics i empresaris continueu fent del lloc on vivim una muntanya de merda», ha denunciat el portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redón.

A l’espera d’obtenir els permisos, la previsió és tallar l’N-340, l’AP-7 i l’A-7 en funció del nombre de tractors que es desplacin. En una compareixença al Parlament, Redón també ha criticat el PSC, la patronal i el Govern i ha denunciat que s’utilitzi el Hard Rock i el Camp de Tarragona «com a moneda de canvi» en la negociació dels pressupostos.

Redón ha lamentat que davant la greu crisi social, econòmica i climàtica actual, l’única proposta per part de la patronal i el PSC sigui la construcció d’un gran complex, que segons ha denunciat, afavorirà la «precarietat laboral, la pobresa i la ludopatia», a més de consumir «enormes» quantitats d’aigua i energia.

Paral·lelament, també ha criticat el Govern a qui li ha demanat que «deixin de fer-se les víctimes» i «assumeixin la responsabilitat política d’aturar el projecte» del Hard Rock. «Una vegada més, entre despatxos ben allunyats del Camp es negocia quin ha de ser el futur de la nostra terra, sense escoltar les necessitats i les demandes de les veïnes organitzades», ha denunciat Redón.

Tot i això, ha manifestat que aquest macroprojecte «només és una conseqüència del mateix model econòmic capitalista que està arruïnant la pagesia i la ramaderia». «Un model que incentiva l’ús incontrolat d’aigua per part d’alguns sectors mentre moren centenars d’hectàrees de conreu, el que ven la terra a trossos per mantenir els beneficis de grans empreses, el que permet que sota una falsa aparença de transició energètica s’instal·lin plantes extremadament contaminants que deixaran aqüífers sencers inservibles afectant la població i la terra durant anys», ha denunciat Redón.

Lluites comunes

Per aquest motiu, i aprofitant les mobilitzacions engegades pels pagesos, diverses entitats del territori han decidit unir esforços i lluitar plegats en les reivindicacions comunes com són la retirada del Pla Director Urbanístic del Hard Rock per «enterrar el projecte d’una vegada per totes», aturar el projecte de Lotte Energy Materials a Mont-roig del Camp (Baix Camp), la protecció del sòl agrícola i l’espai agrari «per garantir la sobirania alimentària» i prioritzar les inversions hídriques per a la pagesia i no pels macroprojectes.

Les entitats que participaran aquest diumenge al tall de carreteres a Cambrils són Aturem Hard Rock, Salvem Mont-Roig, Unió de Pagesos, Revolta Pagesa, StopCreuers Tarragona, Plataforma CelNet, Xarxa Sud, GEPEC-EdC, Xarxa de Casals i Ateneus del Camp.