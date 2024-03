Una exposició sobre Gaudí a la Xina el vincula amb els seus orígens a Riudoms

Imatge de la paret que recrea el paisatge del Baix Camp de l'exposició 'The sounds of Gaudi in Riudoms'.ACN

La ciutat de Shenzhen (Xina) acull des de fa uns dies l'exposició 'The sounds of Gaudí in Riudoms', una mostra que gira al voltant de la relació de l'arquitecte amb els seus orígens a la localitat del Baix Camp. L'exposició es recrea en l'entorn físic on Gaudí va viure en la seva infantesa i joventut i que, per tant, va inspirar-lo, i està instal·lada a la planta 49 de l'Sky Museum. L'organització va a càrrec d'un promotor xinès i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Riudoms i el suport de les autoritats xineses. El projecte s'ha treballat durant els darrers mesos i es podrà visitar fins al mes de maig.

La mostra ocupa uns 2.000 metres quadrats i pivota al voltant de Riudoms, i inclou tres grans elements: desenes de fotografies del municipi i el seu entorn que van ser font d'inspiració gaudiniana, maquetes i elements de gran format i una sèrie d'escultures de gran format de l'artista Josep Cerdà que contenen sons de Riudoms. Més enllà dels elements citats anteriorment, també s'hi poden veure les cadenes amb les quals Gaudí calculava les estructures dels seus edificis, i a més hi ha activitats didàctiques per ensenyar l'art del geni als infants.

En paral·lel a l'exposició, el consistori està treballant altres vies de col·laboració amb la Xina vinculades amb els productes riudomencs, el turisme i la cultura. En aquest sentit, properament es preveu exportar un primer lot d'ampolles d'oli d'oliva de la Cooperativa Agrícola de Riudoms cap a la Xina.