Cambrils presenta el nou projecte de pavelló poliesportiu

Imatge de la reunió amb les entitats on es va presentar el projecteCedida

Diverses entitats esportives de Cambrils, han assistit aquest dilluns 4 de març a la convocatòria de la regidoria d’Esports de Cambrils per conèixer del posicionament i compromís del govern municipal en relació a la decisió de construir un nou pavelló poliesportiu a Cambrils.

L’acte, que ha tingut lloc al Centre Cívic les Basses, ha comptat amb l’assistència del l’alcalde, Alfredo Clúa; la regidora d’Esports, Turisme i Platges, Camí Mendoza, i el regidor d’Urbanisme, Obra Pública i activitats, Enric Daza, a més de l’arquitecta municipal Helena Pijoan; la tècnica d’Esports, Iolanda Rom, i el consultor extern Jordi Bros.

L’acte s’ha iniciat amb una presentació a càrrec de la regidora Camí Mendoza, que ha anat exposant el procediment iniciat pel nou govern de Cambrils per determinar l’emplaçament, característiques, funcionalitats i tramitació del que serà el nou equipament esportiu municipal.

Camí Mendoza ha exposat la «necessitat de revisar el plantejament inicial del projecte per rigor i responsabilitat», ja que «cal que el projecte s’ajusti a les necessitats del municipi i al seu desenvolupament urbanístic demogràfic, social i esportiu». A continuació, el consultor extern i la tècnica d’Esports han fet ús de la paraula per tal d’explicar els detalls de l’estudi i principals conclusions que donen forma al plantejament del nou equipament.

A més d’aprofundir en qüestions de desenvolupament urbanístic, mobilitat i distribució demogràfica del municipi, s’ha concretat les principals característiques del programa que ha de complir el Pavelló: tenir una pista central de 47 x 28 metres de parquet, divisible per major polivalència, 6 vestidors col·lectius i 3 d’àrbitres, comptar amb magatzems operatius i d’entitats, una sala de reunions i formació d'entitats, sala de Tennis Taula, un Punt de informació, interpretació i exposició de totes les modalitats de ciclisme, amb l’objectiu de ser un punt de trobada pels practicants del territori i el turisme esportiu, i una cafeteria amb bar i serveis complementaris.

L’equipament haurà de complir amb els criteris constructius compatibles amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i d’un consum energètic quasi nul.

Un cop coneguts els detalls del programa del nou pavelló, la regidora Camí Mendoza ha desgranat el procediment que s’iniciarà amb l’aprovació del Pressupost municipal 2024 i que ja contemplarà la licitació mitjançant un concurs d’arquitectura per a la selecció i redacció del projecte bàsic i executiu d’obra, per posteriorment aprovar l’esmentat projecte i procedir a la licitació de l’obra prevista en un termini de dos anys.

Tal i com s’ha informat, en paral·lel a l’aprovació del pressupost municipal, s’han iniciat els tràmits per disposar del preceptiu estudi topogràfic i geotècnic i de la redacció dels corresponents plecs per a l‘oportuna licitació.

A continuació d’una roda de preguntes de les entitats esportives, l’alcalde Alfredo Clúa, ha procedit al tancament de l’acte manifestant la determinació i total compromís de l’equip de govern per desenvolupar aquest projecte, que ha declarat com a prioritari i estratègic per l’àrea d’ esports i pel municipi.