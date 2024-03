Les festes de Sant Josep de Miami Platja tindran lloc del 15 al 19 de març

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través del Departament de Festes, ha preparat tot un seguit d’activitats per celebrar la Festa Major de Sant Josep de Miami Platja, que enguany tindrà lloc entre els dies 15 i 19 de març. Entre els principals actes s’inclouen espectacles de màgia, monòlegs, concerts, tallers en família o un scape room, comptant amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.

El tret de sortida de les fetes serà el divendres 15 de març a les 19 h al Parc de les Oliveres amb el pregó de Festa Major a càrrec del divulgador històric Alfons Tejero. Seguidament, tindrà lloc l’actuació del Coro Rociero Arena del Camino i es repartirà coca de sucre i cava per a tothom. A la nit, a partir de les 22 h, al poliesportiu tindrà lloc l’espectacle còmic El Anticoach, desmotivando a Pablo

Chiapella, amb els humoristes Tian Lara i Pablo Chiapella. Les entrades anticipades s’han de comprar a les oficines de Festes de dilluns a divendres de 9 a 14 h al preu de 10 euros. A taquilla les entrades valdran 12 euros i només es permetrà comprar l’entrada pagant amb targeta. Un cop finalitzi l’actuació dels humoristes, hi haurà una sessió d’èxits musicals amb tres Dj’s.

Una de les novetats d’enguany és el dinar de Sant Josep que tindrà lloc el dissabte 16 a la Plaça del Cinquantenari i que comptarà amb l’animació del grup de rumbes Siroco. A partir del 4 de març es pot fer la reserva d’aquest dinar en el qual cada colla es farà el seu arròs incloent els 2 ingredients bàsics que els lliurarà l’organització: arròs i pop. (https://www.entrapolis.com/entradas/dinar- de-sant-josep)

A la tarda, al Polivalent, un homenatge al mont-rogenc Baptista Nogués amb una projecció de cinema mut amb música de piano en directe a càrrec d’Òscar Fernández organitzat per Creix Associació Cultural del Baix Camp. A la nit, a les 22 h, concert tribut als Hombres G i sessió posterior de Dj’s.

Coincidint amb la Festa Major de Sant Josep, tindrà lloc la tercera edició del Rollin’Fest, un festival urbà amb competició d’skate i scooter. Es farà el diumenge 17 de març entre les 10 h a 18 h i consistirà en una competició per a infants, adolescents i joves (o adults) dividida entre matí i tarda. També hi haurà foodtruck, grup de música en directe pel vermut, premis pels guanyadors/es, stand amb merchandising esportiu (skate o scooter), sessió de dj’s durant la jornada, classes gratuïtes de surfskate, i diversos sortejos per a tothom. Cal fer inscripció de 5€ que inclou també entrepà i beguda. La inscripció es pot realitzar a través d’instagram a @elsmollals, al correu electrònic sempremogudes@gmail.com o per whatsapp al 698313416.

Dilluns 18 continua la programació amb l’actuació del Mag Lari i el seu espectacle Strafalari a les 20 h al Poliesportiu i amb entrades anticipades al preu de 15 euros a www.entrapolis.com.

La Festa Major de Sant Josep finalitzarà el 19 de març amb un taller de percussió i concert a les 12 del migdia la Plaça Jaén i la funció de teatre Micho Machos al Polivalent amb entrada gratuïta. Aquesta és una activitat inclosa dins de la programació del 8M.

Scape Room sobre emergència climàtica



A partir del 4 de març es poden fer les reserves online de l’Escape room sobre emergència climàtica i salut planetària que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 al Centre Polivalent (https://www.entrapolis.com/entradas/escape-room- demergencia-climatica-i-salut-planetaria-teatre-centre-polivalent-de-miami- platja). Les reserves s’han de fer en grups de quatre persones.

Les entitats, implicades en la programació

Son diverses les entitats del municipi que han volgut col·laborar i participar en els diferents actes programats; a més a més dels mencionats anteriorment, també es podrà veure una exhibició de balls country i sevillanes, un berenar popular per a la gent gran, un vermut popular o la tradicional tirada local de Sant Josep.