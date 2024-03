Els restaurants cambrilencs Can Bosch, Rincón de Diego i Miramar revaliden els distintius Sol Repsol

Tres restaurants cambrilencs van revalidar el distintiu Sol Repsol a la Gala de la Guia Repsol celebrada ahir dilluns a Cartagena (Múrcia). Can Bosch, amb dos Sol Repsol, i Rincón de Diego i Miramar, tots dos amb un Sol Repsol, continuen al rànquing dels restaurants catalans de la guia de referència gastronòmica a nivell estatal.

A més, el restaurant HIU va aconseguir la recomanació de la Guia Repsol, en tan sols un any d’obertura del seu nou establiment, i se suma a les que han renovat Casa Macarrilla 1966 i Bresca Restaurant. Cambrils també revalida els Soletes Repsol a La Selva Street Food, Germans Miquel’s, Xiringuito Restaurant Del Mar, que s’atorga a bars-restaurants, guinguetes i pastisseries.

Els guardons es van lliurar a la gala de la Guia Repsol que va celebrar ahir a l’Auditori Palau de Congressos El Batel de Cartagena, que un any més va reunir el millor del panorama gastronòmic estatal i va premiar el talent, la creativitat i la qualitat al sector de la restauració.

El famós certamen va vestir les seves millor gales per acollir aquesta celebració gastronòmica, conduïda per l’actriu i presentadora catalana Sílvia Abril, que va repetir com a mestra de cerimònies, on no van faltar els astres i reputats xefs a nivell estatal, així com el president de Repsol, Antonio Brufau.

Aquesta guia va néixer l’any 1979 amb el nom de 'Guia del Viajero' que a l’any 1999 va passar a ésser la Guia Campsa i es va anar consolidant a nivell del territori espanyol com a guia de referència gastronòmica gourmet. L’any 2009 passa a ser la definitiva Guia Repsol que enguany celebra el seu 45è aniversari.