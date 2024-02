La Mostra Cambrils Jazz & Blues portarà 10 formacions musicals

La setzena edició de la Mostra Internacional de Jazz i Blues de Cambrils portarà enguany 10 formacions musicals de Catalunya, la resta de l’Estat i internacionals a quatre espais diferents de la localitat. a Mostra començarà el 10 de març a la Cripta de l’Ermita amb un concert del pianista madrileny Moisés P. Sánchez. Una de les novetats és la nit de música negra amb dues formacions de boogaloo, soul i ska/reggae: Tito Ramirez i Les Testarudes. Aquest concert tindrà lloc el dia 20 d’abril a l’Ateneu Juvenil de Cambrils amb dues formacions que oferiran una nit amb molt ritme. Durant dos mesos, Cambrils acollirà set concerts on també aposta pel talent local, el d’Apel·les Carod Quartet, que presentarà el disc Abismes i flors, a la Cripta de l’Ermita el diumenge 17 de març.

Per Cambrils la Mar de jazz, l’entitat organitzadora, «és tot un repte oferir artistes d’aquesta qualitat a la nostra programació i per això esperem el suport dels incondicionals però, al mateix temps, intentem crear públic del futur i per això oferim propostes d’artistes joves que es mouen al voltant del que podríem definir música negra», diu Montse Andrés, la nova presidenta de l’entitat.

A banda del concert inaugural, la Mostra la completen la trompetista Alba Careta, presentant el disc Teia; el contrabaixista Martín Leiton Quartet; el guitarrista aragonès Miguel Viejo o el concert gratuït de l’1 de maig a la terrassa de l’Scarlett amb The Suitcase Brothers. La part internacional la configuren el grup de Bèlgica Matthias Van den Brande Trio i el concert de clausura amb la cantant Raquel Kurpershoeck.