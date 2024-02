Les Tapes Gaudí de Riudoms tornen amb molt de ritme

Enguany a les Tapes Gaudí hi participaran 10 establiments, que han ideat cadascú una tapa nova per a la ocasió.Cedida

El proper divendres 1 de març tornen les Tapes Gaudí de Riudoms, que arriben a la 12a edició. Tindran lloc durant dos caps de setmana: de l'1 al 3 i del 8 al 10 de març i serviran com sempre per dinamitzar el sector de la restauració i la vida lúdica dels riudomencs. En aquest sentit, alcalde Ricard Gili ha explicat durant l’acte de presentació de les Tapes Gaudí 2024 que «la ruta de tapes serveix com un espai de trobada per reunir-te amb aquells amics o familiars que vols veure però que no sempre trobes el moment per fer-ho. A més sempre acabes trobant molts més coneguts, de manera que es genera un vincle de poble que enforteix els lligams entre riudomencs».

Enguany a les Tapes Gaudí hi participaran 10 establiments, que han ideat cadascú una tapa nova per a la ocasió. Es tracta del Bar Atura't, Braseria Sant Antoni, Cafeteria D'acord, Can Tendre, Hostal Perla, K l'Eva, La Confiteria, Om Tapes, Pizzeria Capricci i Sake Sushi. A cadascun d'aquests bars i restaurants s'hi podrà prendre la tapa i una beguda per 3,50 €.

Tapes amb ritme

Enguany les Tapes Gaudí arriben amb una novetat important. I és que la música hi tindrà un paper protagonista. Com explica Imma Mestre, regidora de Promoció Municipal i Comerç Local: «S’ha intentat buscar unes activitats que potenciïn la ruta de tapes i que ajudin a què tingui encara més vida. La música és un element que sempre ajuda a passar una bona estona i per això volem que hi sigui ben present.» I afegeix: «Volem que la ruta no vagi només de passejar i menjar sinó que oferim un al·licient extra perquè la gent surti de casa i tasti aquestes tapes fantàstiques que ens ofereixen els restauradors de Riudoms».

Concretament, les novetats consisteixen en què durant els dos dissabtes de la ruta hi haurà noves activitats.

Dissabte 2 de març: FESTA 80s. Es tracta d'una festa oberta a tothom perquè després de fer la ruta hi hagi un espai on allargar la nit. Començarà a les 23.30 h i es farà a l'Espai Jove (a la plaça de l'Església). La música anirà a càrrec de DJ OGualy i hi col·laborarà la Colla Gegantera.

Dissabte 9 de març: CERCAVILA. El grup Va de Vent passarà per tots els bars de la ruta i tocaran unes quantes cançons en cada establiment de 20 h a 23 h.

Premis

En aquesta edició hi haurà diversos premis per als participants:

Sorteig 2.0: Cal seguir @tapesgaudi a Facebook o Instagram i penjar una foto amb el hashtag #tapesgaudi2024. Els qui ho facin entraran en el sorteig d'un val de 30€ per a consumir en un dels establiments participants a la ruta.

Premi Gaudí: Cada establiment participant sortejarà un premi entre les persones que hagin deixat un tiquet a la seva urna.

Premi Complet: Els qui tastin les 10 tapes guanyaran una ampolla d'oli de les oliveres dels espais públics municipals. Fins a esgotar existències. Per a acreditar-ho caldrà dipositar a qualsevol de les urnes dels establiments participants el fulletó amb totes les tapes degudament segellades.

Premi Estrella: Els qui tastin les 10 tapes també entraran al sorteig d'un val de 50€ per a consumir en un dels establiments participants a la ruta. Per a acreditar-ho caldrà dipositar a qualsevol de les urnes dels establiments participants el fulletó amb totes les tapes degudament segellades.

Els dies posteriors a la ruta també es premiarà a l'establiment que hagi guanyat el premi a la millor tapa.