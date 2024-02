L'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Lotte desencallen la compravenda dels terrenys dels Comerallets

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp i la companyia coreana Lotte Energy Materials Spain S.L. han desencallat la compravenda dels terrenys del polígon industrial Els Comerallets, on està previst que s'hi ubiqui la futura planta de producció d'elecfoil.

El contracte s'ha signat aquest dimarts, després de setmanes «d'anàlisi profunda de la normativa estatal i catalana» per part de l'administració local. En un inici, l'acord es va ajornar a principis d'any després que els serveis jurídics de l'empresa demanessin revisar el redactat. Així, fonts del consistori apunten que s'han precisat conceptes jurídics per fer possible l'acord. El següent pas és que sigui validat al pròxim ple ordinari, previst pel dilluns 11 de març.