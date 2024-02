Els alcaldes del Baix Camp i el Priorat volen la seva pròpia secretaria dels Fons Nuclears

Els alcaldes del Baix Camp i el Priorat, la Cambra de Comerç de Reus i PIMEC Baix Camp reclamen que la secretaria dels Fons de Transició Nuclear tingui dues seus, una per a les comarques de l'Ebre i l'altra per a les comarques tarragonines, a l'Hospitalet de l'Infant. D'una banda, qüestionen que l'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre) assumeixi aquestes funcions perquè no representa a tots els municipis beneficiaris i perquè té la seu a Tortosa, però de l'altra, proposen que sigui només la Cambra de Comerç de Reus qui faci complir el reglament a les dues secretaries tècniques que proposen per als Fons Nuclears. L'argument és que aquest és l'ens que representa més municipis dels que opten a aquests recursos.

Els alcaldes i alcaldesses del Baix Camp, una representació del Priorat i també la Cambra de Comerç de Reus i PIMEC Baix Camp es van reunir aquest dimecres a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant i han acordat que demanaran una «alternativa» a la ubicació per a la secretaria tècnica del Fons de Transició Nuclear (FTN). L'òrgan de govern dels fons, en l'última reunió del mes de gener, va apostar perquè fos l'IDECE qui assumís aquestes funcions, i es va comprometre a afinar l'encàrrec de la gestió perquè tots els municipis «el vegin com un instrument útil i estrictament tècnic» i s'hi sentissin còmodes.

Els batlles de les comarques tarragonines no s'hi senten representats perquè de 96 poblacions beneficiàries dels FTN, 60 són dels Camp de Tarragona - 9 del Segrià, 10 de les Garrigues, 18 del Baix Camp i 23 del Priorat- i «no pertanyen a l'àmbit d'actuació de l'IDECE». A les Terres de l'Ebre els municipis de l'àrea nuclear són 10 municipis del Baix Ebre, 1 del Montsià, 11 de la Terra Alta i 14 de la Ribera d'Ebre. Tot i que asseguren que no hi ha «voluntat d'enfrontar territoris», reclamen una fórmula on «se sentin representats» en pro de «l'equilibri territorial».

Segona seu a l'Hospitalet de l'Infant

La segona seu de la secretaria la ubicarien al Baix Camp. De fet, l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i vicepresidenta de l'òrgan de govern del FTN, Assumpció Castellví, ja ha ofert l'oficina de l'empresa municipal de promoció IDETSA, on treballa un equip pluridisciplinari de serveis per a l'empresariat. Sobre la composició del secretariat, volen que hi hagi un membre que representi cada comarca.

En canvi, la Cambra de Comerç de Reus seria l'únic ens que «vetllaria» perquè el reglament «se segueixi a les dues seus de la mateixa manera i s'actuï igual a l'hora de triar els projectes» que rebran recursos. La proposta es debatrà en la pròxima reunió prevista el 9 d'abril.

La secretaria dels FTN, segons l'esborrany del reglament, s'encarregarà «d'identificar, analitzar, validar i proposar» les línies i sectors prioritaris, i els programes i projectes amb potencial transformador per ser beneficiaris de la distribució anual dels imports del Fons; «prestarà suport» en la redacció de bases, disseny dels criteris i plecs, instruccions de seguiment de les possibles convocatòries d'ajuts i en la valoració, seguiment i justificació dels projectes a aprovar per a l'assoliment dels objectius establerts, «i actuarà de seu física i electrònica» per presentar els projectes a les diferents convocatòries públiques per obtenir subvencions o ajuts del Fons de Transició Nuclear.