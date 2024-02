Detenen a Alforja un depredador sexual buscat des del 2020

Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Reus van detenir ahir a l’Alforja un home de 51 anys a qui li constava una ordre de detenció judicial. Aquesta ordre a nivell estatal també s’havia feta extensiva a nivell europeu.

El detingut viva amagat i aïllat en una masia als afores de la població. Per no ser localitzat per les autoritats, el detingut vivia en unes instal·lacions amb plaques solars i altres instal·lacions d’autoabastiment, que li permetien viure de forma aïllada amb el mínim contacte amb l’exterior.

L’ordre de detenció estava en vigor des de l’any 2020 quan es va celebrar el judici per uns delictes d’abusos sexuals comesos a menors de forma continuada durant l’any 2015 al Vendrell. L’any 2021, l’autoritat judicial va expedir també una ordre europea de detenció per poder localitzar l’home en cas de sortida de l’estat.

Aquest dimecres, fruit de noves gestions d’indagació i captació d’informació realitzades des de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Reus, es va poder ubicar la masia on viva l’home. Aquesta informació que es va aconseguir a primera hora de la tarda va precipitar un dispositiu policial immediat que, en menys d’una hora, va aconseguir la detenció de l’home.

El detingut passarà durant les properes hores a disposició judicial.