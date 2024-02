El Govern protegeix l'entorn de les pintures rupestres de Gallicant i la Mussara

El Govern ha aprovat delimitar i protegir els entorns ambientals al voltant dels abrics amb pintures rupestres de Gallicant, a Cornudella de Montsant (Priorat); el de la serra de la Mussara, a Vilaplana (Baix Camp); el d'Alfés, entre els termes municipals d'Alfés i d'Aspa (Segrià). Aquests conjunts rupestres estan declarats Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i es troben inscrits a la Llista de Patrimoni Mundial per la Unesco. Considera que l'excepcional rellevància d'aquest patrimoni cultural fa necessari establir un entorn que permeti una millor protecció i salvaguarda. La Direcció General del Patrimoni Cultural ja ha delimitat l'entorn de 31 dels 60 jaciments reconegut per la Unesco el 1998.

El conjunt pictòric de l'abric de Gallicant, a Cornudella de Montsant, té un total de divuit figures pintades d'un color vermell-castany molt viu, que es poden distingir en dos grups separats. Al primer grup, el més important, amb quinze figures, es distingeixen restes d'una figura humana, un antropomorf i un grup de digitacions. Al segon grup de pintures hi ha tres restes de pintura de morfologia indeterminada. En aquest cas, la delimitació es configura com un entorn ampli, que abasta un tram de la cinglera on se situa l'abric i inclou la zona delimitada com a BCIN, abastant un total de 12,17 hectàrees.

El jaciment de l'abric de la Serra de la Mussara, a Vilaplana (Baix Camp) presenta un conjunt format per un total de 24 figures d'estil esquemàtic abstracte. Moltes de les figures són de difícil interpretació i d'altres són d'estil esquemàtic, com els quadrúpedes o les figures humanes. La figura més destacable del conjunt és el grup de nou figures humanes unides per les espatlles, que podrien estar representant algun tipus de cerimònia. En aquest cas, el model d'entorn correspon a abrics localitzats en altes cingleres obertes a grans valls amb un gran control visual. La zona delimitada és de 16,06 hectàrees, incloent-hi el BCIN.

Les pintures rupestres d'Alfés se situen just al límit municipal entre els termes d'Alfés i Aspa (Segrià), en una balma de petites dimensions. El conjunt està integrat per tres figures: dues zoomorfes incompletes d'estil llevantí o naturalista, i una figura formada per restes indeterminades. Els abrics es troben situats en barrancs petits i de visibilitat limitada. Per aquest motiu, s'ha configurat una protecció que inclou ambdós vessants del barranc, amb una secció en forma d''U' que integra bona part de la conca visual de l'abric.

El Govern ha remarcat que les característiques d'aquestes manifestacions pictòriques les fan inseparables del suport on es troben i del seu entorn paisatgístic, fent imprescindible conservar-les dins l'entorn en el qual s'integren. En aquest sentit, ha recordat que la seva alteració del seu entorn podria afectar els valors, la contemplació o l'estudi de les manifestacions rupestres. Per establir les delimitacions ha calgut fer una definició teòrica i metodològica dels criteris utilitzats per fixar els entorns, un treball de camp per revisar i actualitzar les dades, i atorgar validesa legal a aquests entorns mitjançant la seva declaració.