Cambrils posa en marxa una nova ruta gastronòmica aquest dijous

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, en col·laboració amb l’Ajuntament de Cambrils i amb el patrocini de Raventós Codorniu, ha presentat la nova Ruta Gastronòmica Tastum Cambrils a El Bar del Pòsit, que s’estrena aquest proper dijous, dia 22 de febrer.

Cada dijous, nou establiments de la ciutat serviran platillos acompanyats d’una copa de vi o cava de les bodegues Raventós Codorniu, que variaran cada setmana.

Com a promoció, totes les persones que completin el passaport que trobaran als establiments participants, rebran una ampolla prèmium de regal. Per completar-lo, cal haver degustat nou propostes gastronòmiques a qualsevol dels restaurants.

Es tracta d’una iniciativa per potenciar la gastronomia local que té com a objectiu dinamitzar la ciutat entre setmana i promocionar els restaurants que participen en aquesta iniciativa entre un públic de proximitat.

En la seva intervenció, Alfredo Clúa, alcalde de Cambrils, ha explicat que «Estem molt contents que aquesta iniciativa pugui donar un nou impuls a les jornades gastronòmiques de Cambrils. Això només és l’entrada a tot el que vindrà aquest any!.»

Xavi Martí, president de l’AEH Cambrils, ha destacat que «Estem molt agraïts d’anar de la mà de l’Ajuntament. Per seguir creixent com a associació, necessitàvem una col·laboració com aquesta». I ha afegit que «és una iniciativa molt dinàmica amb un nivell de propostes brutal. A Cambrils no baixem la guàrdia!»

Tal i com ha comentat Carlos Antonio Ferré, representant de Raventós Codorniu: «Això és una ruta, no unes jornades. Serà un referent dels dijous a Cambrils» i ha afegit que «els platillos són molt més que tapes”»

Camí Mendoza, regidora de turisme de Cambrils, ha tancat la presentació remarcant que «La nostra aposta és potent i seriosa i agraeixo el compromís dels nous empresaris que s’han unit a aquesta ruta. Una bona excusa perquè la gent de la comarca vingui a Cambrils i descobreixi la nostra gastronomia des d’una altra perspectiva.»

Els establiments participants a Tastum Cambrils són:

La Barra del Pòsit

L’Original Experiències Gastronòmiques

Taberna Lekeitio

Daniel Salinas Degustación

La Selva Street Food

Restaurant Mar de Tierras

El Racó Ibéric

Dall’italiano

La tertu tapes i trattoria

Els establiments participants, les propostes gastronòmiques setmanals, l’actualitat i les novetats de Tastum Cambrils es podran consultar a la pàgina de Facebook i Instagram @tastumcambrils, que s’han creat especialment per a l’ocasió.