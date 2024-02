L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant engega el pla d’ocupació municipal de 2024

Amb la voluntat de continuar alleugerint la situació de desocupació que pateix una part de la població del municipi, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha obert la primera convocatòria del pla d’ocupació municipal de 2024. A través d’aquest pla, anomenat «Acció d’Ocupació i Professionalitat» perquè els contractes laborals estan vinculats a accions formatives que es duen a terme en paral·lel a l'activitat laboral, el consistori vol millorar la capacitació i preparació per al mercat de treball dels veïns i veïnes en situació d’atur contractats per aquesta via.

Qui vulgui participar en aquesta primera convocatòria de l’Acció d’Ocupació i Professionalitat 2024, amb què l’Ajuntament preveu contractar una vintena de persones, pot presentar la sol·licitud des d’avui 19 de febrer fins al 3 de març (inclòs), per Internet, a través de la Seu electrònica o de manera assistida a les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC).

Cal tenir present que les sol·licituds presentades per a l’edició de 2023 ja no es consideren demandes actives, per tant, és necessari presentar una nova instància de participació per constar com a persona demandant d'ocupació per a l’any 2024.

Les persones aspirants, per poder ser admeses, han de reunir uns requisits: estar en situació legal d'atur, estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), tenir 18 anys com a mínim i ser residents al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (cal una data d'empadronament prèvia a l’1 de gener de 2021). També han d’estar inscrites a la Borsa de Treball d’IDETSA, l’empresa municipal de Promoció Econòmica.

Per afavorir l’objectivitat i la transparència en el procés selectiu dels candidats i candidates, es tornarà a aplicar el sistema quantitatiu de valoració de diversos criteris que, com a novetat, es va introduir en la darrera convocatòria de 2023, segons ha explicat la regidora de Recursos Humans, Esmeralda Saladié. Així doncs, els criteris relacionats amb la situació socioeconòmica són els que tindran més pes en la puntuació total, però també es valoraran altres aspectes relacionats amb la competència lingüística, la competència tècnica i les accions de millora de l’ocupabilitat.

Un mínim del 5% de les incorporacions al pla d’ocupació es reservarà per a persones amb discapacitat reconeguda.

Les persones admeses treballaran a jornada completa, per períodes de tres a sis mesos, en funció dels tipus de serveis que prestaran, per reforçar actuacions a zones públiques, manteniment de mobiliari urbà, neteja d’espais públics i naturals i suport administratiu.