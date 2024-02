Castellvell del Camp inaugura les noves zones verdes i d'esbarjo del pati de l'escola Santa Anna

El pati de l'escola Santa Anna de Castellvell del Camp ha estrenat les noves zones verdes i d'esbarjo corresponents a la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius 2022 “El pati de l'escola: un espai de natura per aprendre jugant i de benestar emocional”. El passat divendres 16 de febrer l'alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, va inaugurar les millores del pati i va visitar l'escola acompanyat d'un grup de regidors i regidores del consistori.

L'execució de la proposta, valorada en 40.000 euros, ha consistit en l'adequació de les zones d'esbarjo de l'escola, amb la creació de zones verdes i elements naturals i d'una zona tipus àgora. La proposta va resultar ser la més votada, amb 75 vots sobre un total de 195. El projecte es va incorporar als pressupostos del 2023 i, les darreres actuacions restants que sobrepassaven el cost inicial, s'executaran durant l'any.

El nou vial del poble a les urbanitzacions

D'altra banda, la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius 2023 va ser 'Desplaçament a peu del poble a les urbanitzacions”, per a la creació d'un nou vial per a la ciutadania.

La proposta, valorada en 40.000 euros, va ser la més votada, amb 89 vots sobre un total de 308. El projecte s'ha incorporat als pressupostos d'aquest any 2024 per a la seva execució. L'Ajuntament estima que el cost final del vial serà superior al previst en els pressupostos participatius, per la qual cosa, la proposta s'acollirà a la convocatòria de subvencions d'alguna altra administració.

De cara a la propera convocatòria dels Pressupostos Participatius, l'Ajuntament de Castellvell del Camp crearà una taula de validació de les propostes presentades per tal d'adequar-les tècnicament i ajustar-les al pressupost inicial.