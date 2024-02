L'acumulació de mil plantes de marihuana col·lapsa els magatzems dels Mossos de Cambrils

El sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) tornen a denunciar la manca d'espai per emmagatzemar marihuana a la comissaria de Cambrils, on s'acumulen un miler de plantes. Els sindicats lamenten que el contenidor instal·lat a Valls s'omple ràpidament pel fet que rep les plantes decomissades de tot el Camp de Tarragona. A més, asseguren que aquesta problemàtica es repeteix a les seus policials d'arreu de la demarcació. Per això, exigeixen al Govern que elabori un pla estratègic i reclamen solucions definitives per resoldre aquesta situació «greu». Les organitzacions sindicals també demanen que es posi en marxa el magatzem central de droga de Barcelona.

La portaveu de SAP-FEPOL, Imma Viudes, ha afirmat que la situació «s'ha tornat una mica insostenible», ja que des de fa anys pateixen l'acumulació de plantes de marihuana a les comissaries. La manca d'espai o d'unes instal·lacions adequades per emmagatzemar aquestes substàncies estupefaents, sosté, generen problemes d'insalubritat i posen en «perill» la salut, les condicions ambientals i laborals del centre de treball dels agents que «han de suportar les males olors i el malestar general provocat per aquestes plantes», indiquen des dels sindicats.

Segons dades de SAP-FEPOL, a la comissaria de Cambrils s'han acumulat 4.646 plantes, el que representa onze quilograms de cabdells de marihuana, en les últimes dues setmanes. El trasllat d'aquestes cap al contenidor de Valls s'ha iniciat aquest dijous. Ara mateix, en queden un miler «eixugant-se», segons han indicat des de l'organització sindical. «El contenidor instal·lat a la comissaria de Valls s'omple en dos dies», ha denunciat Viudes. Això provoca que les plantes s'hagin d'emmagatzemar a les dependències policials fins que aquest no torna a estar disponible.

Davant d'aquesta problemàtica, des de SAP i SME exigeixen «solucions immediates i definitives» per tal que es posi «remei a una situació que es repeteix amb massa freqüència». Els sindicats consideren necessari que es modifiquin els protocols d'actuació i la normativa vigent. De fet, exigeixen al Govern un pla estratègic davant de «l'increment de manera alarmant» dels delictes contra la salut pública per tràfic i cultiu de marihuana els darrers anys a Catalunya.

«El que voldríem és que es preservés la càrrega de prova d'una altra manera, que s'evités que la marihuana s'hagués de traslladar a les comissaries, no disposem de dependències habilitades per poder emmagatzemar aquesta substància», ha insistit la portaveu. De fet, Viudes ha lamentat que s'han trobat en casos que han hagut de traslladar «quilos i quilos de marihuana» amb vehicles policials i no amb furgonetes. Així mateix, ha demanat que no es retardi més l'obertura del magatzem central de drogues de Barcelona, el qual, diu, fa més d'un any que estava prevista la seva posada en marxa. Actualment, el projecte es troba en fase de proves.