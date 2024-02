Detenen a Saragossa el presumpte autor de la mort violenta d'un home a Cambrils

Un home ha estat detingut a Saragossa per la Policia Nacional com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre a Cambrils dilluns passat. La víctima va aparèixer mal ferida en un camí rural entre aquesta localitat i Vinyols i els Arcs, i malgrat els esforços dels serveis d'emergència no va ser possible salvar-li la vida.

Els primers indicis apuntaven a un atropellament intencionat. Els Mossos d'Esquadra han indicat que en el marc de la investigació van aconseguir identificar el presumpte autor de la mort i van transmetre una alarma a la resta de cossos estatals. L'alarma ha saltat aquest dijous a la capital aragonesa i l'home ha estat detingut.