El Parc del Pinaret estrena una nova zona per als cambrilencs més petits

El Parc del Pinaret de Cambrils va estrenar ahir una nova àrea de joc destinada als infants del municipi a la qual, de moment, només li falta posar-hi el paviment protector de cautxú. Des de l’Ajuntament de Cambrils apunten que les següents intervencions que el govern municipal té previst dur a terme a la zona del Parc del Pinaret seran la reparació i el pintat dels bancs.

Per la seva banda, el regidor d’Espai Públic i Sostenibilitat del consistori cambrilenc, Alejandro Garcia, es mostrava especialment preocupat pel manteniment de les zones infantils de la localitat. El regidor d’Espai Públic i Sostenibilitat també apuntava que, actualment, el municipi disposa d’un total de seixanta-set àrees de joc infantil per als més petits. En aquesta línia, Garcia va insistir en el fet que totes les àrees infantils de Cambrils tindran «òbviament una prioritat» dins del marc de l’acció del govern municipal «per tal de no haver de posar en perill als infants».