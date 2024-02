La Guàrdia Civil allibera 24 aus fringíl·lides capturades il·legalment en el Baix Camp

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil a Tarragona, que entre les seues missions té la de conservar les espècies de flora i fauna, lluitant contra el comerç il·legal d’espècies protegides, durant el desenvolupament d’un dispositiu dut a terme diumenge 4 de febrer van detectar en una zona rural del terme municipal de Reus una trampa, consistent en una «xarxa japonesa o de boira» d’uns 10 m de llarga i 2 m d’alta, en la qual estaven atrapats 8 aus fringíl·lides, així com dos gàbies amb uns altres 16 exemplars més.

Les aus fringíl·lides (Fringillidae) són utilitzades tradicionalment per al cant. A Catalunya hi ha quatre espècies: caderneres, verderols, pinsans i passerell comú. Es tracta d’una espècie no cinegètica la caça de la qual està totalment prohibida, excepte en casos molt excepcionals, com finalitats científiques i sempre amb autorització per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

També, la Llei de benestar animal prohibeix «la tinença, cria i comerç d’aus fringíl·lides capturades del medi natural».

L’ús de les xarxes japoneses o de boira, així com les gàbies trampes entre altres arts, es troben totalment prohibits, en tractar-se de mètodes no selectius, qualsevol animal pot quedar atrapat en ells, incloent espècies amenaçades, ocasionant un dany irreparable per a la fauna.

La Guàrdia Civil continua amb les indagacions per identificar la persona o persones que han instal·lat les citades trampes i realitzat les captures il·legals, a fi d’instruir diligències per un suposat delicte contra la fauna silvestre.

Els agents actuants, una vegada van comprovar l’estat de les aus silvestres capturades, van procedir a la seua posada en llibertat, tornant-les al seu hàbitat natural.

La Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona té a disposició del ciutadà el número de telèfon 062, les 24 h del dia, tots els dies de l’any, on es pot comunicar qualsevol fet relacionat amb el maltractament animal i danys al medi ambient.