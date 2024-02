La setmana passada van començar les obres de l’Ecoespai de Miami Platja, un equipament dissenyat amb la finalitat de promoure l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. Es tracta d’un edifici que estarà equipat amb sistemes d’última generació: instal·lacions de geotèrmia, aerotèrmia, plaques solars fotovoltaiques, climatització mitjançant bigues fredes i un dipòsit de 47.000 litres per emmagatzemar aigua de pluja destinada a la irrigació de la Plaça Girona.

La construcció de l’Ecoespai destaca per l’ús de materials d’alta qualitat, amb forjats de fusta contraxapada i les façanes de blocs de fusta i palla compactada, amb l’objectiu de superar els estàndards tradicionals, garantint nivells excepcionals de confort i qualitat constructiva.

El nou edifici, ubicat a la Plaça Girona de Miami Platja, serà d’ús mixt administratiu i públic. A més d’albergar dues regidories de l’Ajuntament de Mont- roig del Camp, l’empresa municipal d’energia i una sala de conferències polivalent, l’Ecoespai disposarà d’un espai de coworking, disponible fins i tot fora de l’horari administratiu convencional, incloent-hi festius i caps de setmana.

Finançament

El projecte de l’Ecoespai ha estat possible gràcies al suport financer del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través del Fons per al Finançament de les Activitats del Pla de Residus Radioactius (415.000 euros), així com a la col·laboració conjunta entre els Plans de Sostenibilitat Turística en Destins per part de la Secretaria d’Estat de Turisme, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat (650.470 euros) i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (1.482.000 euros). L’execució de les obres ha estat adjudicada a l’empresa Coasa, per un import de 2’2 milions d’euros € IVA inclòs). El termini d’execució previst és de 9 mesos.