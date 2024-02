Comencen les obres del nou pavelló esportiu de la Roca de Mont-roig, que tindran una durada de 9 mesos

La setmana passada van començar les obres de construcció del nou pavelló esportiu de la Roca, situat al carrer Josep Segarra, 35, de Mont-roig. Amb la construcció d’aquest pavelló es pretén dotar a la població d’un equipament on poder dur a terme tant activitats de caire esportiu (minibàsquet, bàdminton...), com per la celebració d’esdeveniments diversos (reunions, comissions informatives, etc.).

Aquest nou equipament polivalent podrà ser utilitzat pels diversos clubs esportius del municipi, per les activitats de l’Àrea d’Esports, també per l’Escola Mare de Déu de la Roca, així com per celebrar diversos esdeveniments ja siguin de l’Ajuntament o altres entitats. Amb aquest nou equipament, que donarà servei durant tota la setmana, inclosos els festius, es pretén descongestionar l’elevat volum d’activitats que s’estan portant a terme al poliesportiu municipal, i evitar així les dificultats que es presenten a l’hora de compatibilitzar-les, tant per raons d’horaris com d’adequació del propi espai.

El pavelló, dissenyat per l’estudi Integral Archiconsulting, estarà dotat per una pista de minibàsquet, dues pistes de bàdminton i una pista de mini voleibol. Hi haurà una zona reservada per unes grades a dos nivells i vestidors, així com un espai de magatzem i altres serveis. Les obres inclouen també una millora de la zona d’accés al nou equipament des de la carretera de Colldejou. El pressupost d’aquest projecte és de 757.303 (iva inclòs) i l’empresa que l’executa és Construccions Ferré. El termini d’execució és de 9 mesos i s’espera, per tant, que sigui una realitat a finals d’any.