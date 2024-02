El Mont-roig Track Team es proclama campió per equips a la Copa d'Espanya de ciclisme en pista

El Mont-roig Track Team va ser present aquest diumenge en la quarta i última prova la Copa d'Espanya de Ciclisme en Pista celebrada al velòdrom Lluís Puig de València. Com en les anteriors parades del campionat, disputades a Sevilla, Madrid i Navarra, la cita de València va comptar amb un gran nombre de participants de les categories cadet i junior procedents de tota Espanya.

La formació tarragonina arribava a València amb les dues primeres posicions de la classificació general de la modalitat de velocitat i amb el liderat del rànquing per equips amb un ajustat marge de només dos punts d’avantatge.

La participació d’Eric Trillo i Angel Pareja en l’apartat de fons, i els resultats de David Belmonte (16è), Mario Vicente (12è) i Alan Arilla (3r) en la velocitat, van consolidar el Mont-roig Track Team com a campió de la Copa d’Espanya de ciclisme en pista en categoria cadet masculina.

Per altra banda, la tercera posició d’Arilla va ser més que suficient per confirmar la seva victòria a la general de la competició després d’haver pujat al podi de totes les proves disputades, destacant com a millor resultat la victòria obtinguda al velòdrom de Dos Hermanas (Sevilla).

L’entrenador de l’equip, Manel Usach es va mostrar molt satisfet per l’experiència i els resultats obtinguts en aquesta primera part de temporada: «Podem dir ben orgullosos que som campions de la Copa d'Espanya, però més enllà d’això, toca seguir entrenant i aplicant tot el que hem après en futures curses».

La Copa d’Espanya de ciclisme en pista 2024 ja és història i el Mont-roig Track Team passa a formar part del palmarès d'aquesta competició. La propera parada per algun dels corredors del combinat del Baix Camp podrien ser el Campionats d’Espanya, si son cridats a participar-hi per part de la selecció catalana de l’especialitat.