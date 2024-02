Un detingut per tenir una plantació d'interior de marihuana a Mont-roig del Camp

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 30 de gener un home de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric a Mont-roig del Camp (Baix Camp). Els fets van tenir lloc mentre la patrulla estava efectuant tasques de notificació. En veure apropar-se els agents un home que estava a l'interior de la casa va saltar la tanca perimetral i va marxar corrents. Ràpidament, els agents van interceptar-lo i després d'escoltar el seu «relat incoherent» van decidir fer comprovacions a l'interior de l'habitatge. A l'interior hi van trobar una plantació de marihuana d'unes 2.000 plantes aproximadament de metre i mig d'alçada.

També hi havia tots els elements necessaris per fer-la funcionar: ventiladors, aires condicionats, filtres d’aigua o focus. Tota la instal·lació estava alimentada per unes connexions elèctriques efectuades en algun punt de l'exterior de la casa de manera fraudulenta, i que per l'estat precari que presentaven suposaven un perill per la seguretat dels veïns. L'home va passar a disposició judicial l'1 de febrer davant el jutjat en funcions de guàrdia de Reus. La investigació continua oberta.