Últimes setmanes per presentar obres al VIII Concurs Literari Pratdip Llegendari de relats curts de por i misteri

El Concurs Literari Pratdip Llegendari celebra enguany la VIII edició convertit en un dels certàmens del gènere de por i misteri de referència a Catalunya. Els autors i autores que desitgin participar-hi tenen temps de fer-ho fins a l’11 de març d’enguany, data en què finalitza el termini d’admissió d’originals de les dues categories que inclou: adult i juvenil. Les obres han de ser en català, i d’una extensió de 8 fulls com a màxim.

Per a la categoria d’adults hi haurà un premi en metàl·lic de 300 euros per a la persona guanyadora i un lot de productes locals per a cadascuna de les finalistes. Per a la categoria juvenil, el premi serà de 100 euros en metàl·lic, i els finalistes s’enduran un lot llegendari cadascun. El jurat donarà a conèixer el veredicte pels volts de Sant Jordi. Les bases completes del premi es poden consultar al web www.pratdipllegendari.cat, a la base de dades de premis literaris que publica la Generalitat (https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/que-fem/premis-literaris), o a www.escriptors.cat/premis-literaris, entre altres webs.

Aquest premi literari compta amb el suport de l'Ajuntament de Pratdip, de Pratdip Turisme i de la Diputació de Tarragona. El Concurs Literari Pratdip Llegendari l'impulsa l’associació del mateix nom i està vinculat al festival anual que a la tardor aplega els amants de la por i el misteri. Al llarg de tres dies (enguany seran l’1, 2 i 3 de novembre) s’hi duen a terme espectacles, actuacions musicals, fira d’artesania, jocs infantils i altres esdeveniments. La festa arribarà enguany a la desena edició.