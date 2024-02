La Reina del Carnaval arriba a Cambrils amb un programa ple novetats i disbauxa

La Reina del Carnaval arribarà a Cambrils el divendres 9 de febrer amb un programa ple de novetats, festa i moltes ganes de disbauxa. Després de la fórmula de traspàs compartida de l’anterior edició, enguany la Colla Jove agafa el relleu definitiu de la Nit d’Artistes en l’organització de totes les activitats.

La regidora de Festes, Teresa Recasens, ha explicat que per primera vegada la rua de carnaval serà inclusiva, amb un tram silenciós per a persones amb algun tipus de discapacitat sensorial, i ha destacat el potencial del teixit associatiu cambrilenc i la seva participació imprescindible en les festes del municipi.

En aquest sentit, la regidora de Joventut, Laura Mellau, ha agraït a la Colla Jove que hagi pres el relleu i ha afirmat que puja una generació de joves amb molt implicació i amb moltes ganes de treballar i d’implicar-se en l’organització de les activitats.

Per la seva part, el representant de la Colla Jove, Dídac Muñoz, ha explicat que prenen el relleu generacional amb molta il·lusió, han fet una crida a participar al carnaval i han repassat les principals novetats del programa festiu.

La primera novetat serà l’arribada de la Reina del Carnaval divendres al Centre Cultural que, mantenint el to humorístic, substituirà el ja tradicional Plenari satíric i la presa de possessió que fins ara es feia a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Posteriorment la Reina i la seva comparsa, acompanyats d’una xaranga, passejaran pels carrers propers fins a la plaça de la Vila, on es farà el Parlament carnavalesc, per continuar cap al passeig Albert.

L’endemà dissabte, a les 18 hores, s’iniciarà la rua de Carnaval al passeig Albert amb el següent recorregut: pg. La Salle, pont del carrer Tramuntana, pl. de la Font, Rambla Jaume I, rotonda club Nàutic, passeig Miramar, Passeig de les Palmeres i acabament a l’av. Horta de Santa Maria.

Com a novetat, hi haurà un tram silenciós (sense música) des del pont de la via (estació d’autobusos) fins al pont del carrer Tramuntana. Aquesta primera experiència, en un recorregut llarg com el de carnaval, servirà de prova per implementar la mesura inclusiva a totes les festes.

Com l’any passat, el dissabte acabarà amb la Festa Jove a l’Ateneu Juvenil, a partir de les 23.30 hores, amb els Dj Toni, Dj Dimuca i Dj Osmi. L’entrada serà gratuïta amb control d’accés per a majors de 16 anys.

El diumenge 11 de febrer a les 11:30 hores a la plaça Mossèn Batalla hi haurà l’espectacle “A tota màquina” amb la CiA Bitxicleta, i la guerra de confetti. A més, enguany el programa de diumenge s’ha ampliat amb un vermut musical al Parc del Pescador a partir de les 12:30 hores, amb Dj i servei de barra a càrrec de l’entitat Els Molla’ls.

Per acabar, el dimarts 13 de febrer se celebrarà l’enterrament de la sardina. A les 18:30 hores hi haurà la Vetlla al Centre Cultural i a les 19 hores sortirà la comitiva fins a la plaça del Setge, on es farà el comiat de la reina del Carnaval i la crema de la Sardina, que enguany comptarà amb la participació de la Colla de Diables Cagarrieres.